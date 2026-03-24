《游於藝》閉幕展讓宋潮「活」起來 6校聯手「穿越」掀藝術熱潮

金門縣114學年度廣達《游於藝》計畫「宋潮好好玩」巡迴展，今天在多年國小體育館舉行聯合閉幕展，結合成果展示、戲劇演出與體驗市集，六校師生聯手呈現跨領域藝術教育成果，現場宛如一場「穿越宋朝」的校園文化盛宴。

本次活動由金門縣政府教育處與廣達文教基金會共同主辦，多年國小承辦，並串聯中正國小、金城國中、金湖國中、何浦國小及賢庵國小等校參與，各校以「宋潮好好玩」為主題，融合歷史、藝術與生活文化，透過平面創作、立體作品、戲劇展演及互動體驗，展現學生多元學習成果。

開場由多年國小帶來獨輪車表演揭開序幕，學生穩健騎乘、展現高度專注與肢體控制能力，贏得滿場掌聲，接續登場的「會動的展覽」—戲劇《西園大夢》，以「穿越」為主軸，學生巧妙運用iPad定格畫面，串聯書法、茶文化、音樂與藝術創作，讓原本靜態的古畫轉化為立體劇場。從蘇軾揮毫的豪氣、宋代點茶的優雅，到米芾愛石成癡的狂放，每一幕皆引發現場笑聲與驚呼。學生不僅是表演者，更化身文化詮釋者，將課堂所學轉化為生動鮮明的藝術敘事，展現深刻的理解力與創造力。

活動亦邀請金門傀儡戲劇團團長蔡遠進帶來杖頭傀儡變臉演出，傳統技藝與校園創意交織，增添文化層次。

除了表演，現場規劃「小尖兵導覽」與課程體驗攤位，由學生親自解說創作理念，並引導參觀者實際操作，深化學習歷程。展場另一焦點「宋潮市集」，則將歷史轉化為生活體驗，從蜂蜜酥餅、糰子到糖葫蘆與點茶飲品，讓民眾在味覺中感受宋代風華。

金門縣政府教育處長黃雅芬表示，《游於藝》計畫推動五年來，透過校際聯盟與巡迴展形式，落實「博物館校園化、校園博物館化」，讓藝術走入日常學習場域，以宋代文學與工藝為主軸，不僅培養學生美感素養，也提升跨域整合與表達能力。

多年國小指出，聯合閉幕展不僅是成果呈現，更是跨校合作的重要里程碑。透過課程設計與實作，學生在真實情境中學習統整知識、發展創意，並強化與社區的文化連結，讓藝術成為可參與、可分享的生活經驗。

廣達《游於藝》計畫「宋潮好好玩」巡迴展，今天舉行聯合閉幕展，現場的互動遊戲環節，相當特別。圖／多年國小提供

廣達《游於藝》計畫「宋潮好好玩」巡迴展，今天舉行聯合閉幕展，開場由多年國小帶來獨輪車表演揭開序幕，學生穩健騎乘、展現高度專注與肢體控制能力，贏得滿場掌聲。圖／多年國小提供

廣達《游於藝》計畫「宋潮好好玩」巡迴展，今天在多年國小體育館舉行聯合閉幕展，包括金馬聯合服務中心執行長吳增允（右一）、教育處長黃雅芬（右二）等貴賓都到場參與。圖／多年國小提供