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歷經8年7億拆除重建 汐止區秀峰高中新校舍啟用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
秀峰高中校舍整建第一階段完成，提供師生更好的校園環境。圖／觀天下有線電視提供
秀峰高中校舍整建第一階段完成，提供師生更好的校園環境。圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰高中校舍因為是海砂屋，還曾經發生天花板掉落的情況，所以新北市政府進行了校舍整建工程，目前第一階段新忠孝樓、仁愛樓改建完成，39班的學生也進到新的教室上課，寬敞明亮的空間、現代化的外觀設計，學生都好喜歡校園新風貌。

秀峰高中校長陳榮德指出，校舍改建的進度，目前14間專科教室以及39間教室已經正式啟用，在今年的開學初啟用，然後目前後續在進行中的是第二期工程，包括把仁愛大樓拆除，拆除完之後，要設置75個停車位，包括平面停車位以及機車位，方便未來實施人車分道，照顧孩子們上下學的行車安全。

新北市議員白珮茹表示，特地來學校看看，因為秀峰高中的校舍已經改建完成，只剩下外圍停車場的部分，孩子們都已經搬進新教室使用，很開心看到新校舍啟用，讓秀峰孩子有更好的教育環境，包括他們整個教室，都變得非常的明亮，各項的設備包括電子板、還有整個路廊的也都做得非常的明亮，整個教學環境相對的來提升。

白珮茹提到，記得在108年的時候，會同侯友宜市長來現勘，就是在現在新校舍的地點，當時因為海砂屋導致天花板掉落，孩子上課可以說是險象環生，很感謝新北市政府，從108年開始，在議會的建議之後陸續編列經費，讓整個秀峰高中的忠孝樓跟仁愛樓改建，歷經8年時間，新校舍真的很漂亮，讓學校的整個教育提升，然後也讓整個環境更好，讓孩子還有老師上課，可以有更好的教學品質。

秀峰高中學生說，很喜歡新的教室，空間變的很大更開闊，還有新的陽台，在樓層間也有小平台可以往外看，可以看到很遠的風景，像是汐止運動中心跟大尖山，教學上則是有大屏螢幕，也跟之前舊教室不同。

陳榮德也說，舊仁愛樓已經完全拆除，相關的鋼筋、還有碎石頭都已經搬運，後續做相關的平面停車位以及綠地的整建，預計大概是今年的7月或8月左右會完成，希望可以在115學年度第一學期開學之前，順利完成，讓新的學生進來之後，都是在沒有工程噪音，以及全新校舍、校園的環境下安心上課。

白珮茹 教室 校舍 汐止

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