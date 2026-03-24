嘉義太保國中花燈「馬盯尼」爆紅 獲藝術獎學金

新竹縣某國中3月6日甫驚傳學生因起口角持刀衝進教室事件；沒想到，事隔2周，另所國中也發生1名男學生在校園內持刀。縣府教育局和校方今天表示，該學生是自備刀子，雙方並無過節，也未正面衝突或受傷，校方當天立即積極處置、進行校安通報及通知家長，持刀學生已由家長帶回管教1周，另名學生請假中，家長未提告，學校盡了很大的努力處理完善。

2026-03-24 12:29