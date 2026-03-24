快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義太保國中花燈「馬盯尼」爆紅 獲藝術獎學金

中央社／ 嘉義縣24日電
嘉義縣太保國民中學參加台灣燈會作品「扭頭馬面－馬盯尼」網路爆紅，目前放在太保國中中庭展示。中央社
嘉義縣太保國民中學參加台灣燈會作品「扭頭馬面－馬盯尼」網路爆紅，目前放在太保國中中庭展示。中央社

嘉義縣太保國民中學師生2026台灣燈會期間以花燈「扭頭馬面-馬盯尼」爆紅，肯定師生藝術創作表現的民主進步黨籍立法委員蔡易餘今天媒合嘉威聯合會計師事務所捐獎學金表揚。

太保國中教師羅源祥告訴中央社記者，目前放在太保國中中庭展示的「馬盯尼」靈感源於美國魔術師安德魯斯（Jerry Andrus）作品「轉頭龍」，利用視覺錯視原理，產生作品的頭扭轉看鏡頭錯覺，也叫「扭頭馬面」。

率多名學生共同創作「馬盯尼」的羅源祥說，雙眼具距離修正功能，如果兩眼看「馬盯尼」會看不出錯視效果，唯有單眼看或透過相機鏡頭才能「欺騙」大腦誤判物體距離（凹面看成凸面）造成錯視效果。

羅源祥表示，這種錯視原理完美符合手機拍攝邏輯，「馬盯尼」好像天生為了「短影音」與「社群分享」而生。

蔡易餘辦公室副主任呂慧瑜表示，經太保國中家長會長呂襄瑜提議，由蔡易餘媒合嘉威聯合會計師事務所提供新台幣3萬元獎學金，希望透過鼓勵讓學生持續發揮創意、創作更多優秀作品。

蔡易餘 台灣燈會 獎學金

延伸閱讀

影／全中運聖火抵高雄造勢 陳其邁喊拚獎牌、金牌獎金加碼1.5倍

台南安平國中台語海洋詩歌 搭配繪畫抒喜怒哀愁

數感盃競賽報名創新高 AI共創正負號變武俠對決

留才從國中抓起 南投祭10萬5千元獎學金鼓勵在地升學

相關新聞

兒盟調查：每5學童1人陷社交焦慮 應對衝突能力比6年前更差

兒福聯盟今發布「2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告」指出，台灣學童正面臨社恐危機，每5人就有1人出現社交焦慮症狀，就連看來活潑外向的「E人」也有1成符合指標；數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落，呼籲應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

新北某國中學姐持球棒打頭逼學妹下跪 校方今召開霸凌會議

網路社群平台昨晚流傳學姐涉持球棒毆打國中學妹及下跪道歉霸凌影片，引發網友討論，新北警方獲悉2天內陸續通知10人到案，新北市教育表示，已要求校方依校園霸凌防制準則啟動處理程序。該校表示，今天下午將召開霸凌會議立即調查，另同步進行輔導及懲處。

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

北市某國小棒球隊疑爆發教練與球員對其中一名球員長期霸凌，不僅毆打、辱罵，甚至還有脫褲性虐待等行為，一名網友爆料，校方、警方態度消極，1月至今未處置，教練也還在學校任職。教育局表示，校方第一時間已校安通報，調查預計4月初完成，並將教練調離現職，及調整動線保護當事人避免不當互動再次發生。

竹縣再爆國中生持刀找同學理論 校方：未正面衝突

新竹縣某國中3月6日甫驚傳學生因起口角持刀衝進教室事件；沒想到，事隔2周，另所國中也發生1名男學生在校園內持刀。縣府教育局和校方今天表示，該學生是自備刀子，雙方並無過節，也未正面衝突或受傷，校方當天立即積極處置、進行校安通報及通知家長，持刀學生已由家長帶回管教1周，另名學生請假中，家長未提告，學校盡了很大的努力處理完善。

中小學教師幸福感拉警報 近6成考慮五年內離職

「親子天下」上午發表全台國中小教師幸福感調查，結果顯示台灣教師正同時面臨備課時間不足、生活時間匱乏、工作壓力過大與防禦性教學等多重困境，自評幸福指數僅 50分，校園浮現「自保文化」，近6成五年內想離開教職，指出當自保逐漸成為校園生存潛規則，可能教育現場浮現人才流失的警訊。

國中小教師幸福感僅50分 「自保文化」讓近6成教師5年內想離職

《親子天下》今天發表「全台國中小教師幸福感」調查，在受訪逾5千多人中，顯示因教師尊嚴低，幸福指數僅50分；教學現場籠罩被誤解或檢舉的寒蟬效應，教師採防禦性教學，校園浮現「自保文化」，近6成5年內想離開教職，逾6成教師不支持下一代當老師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。