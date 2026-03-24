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嘉義太保國中花燈「馬盯尼」爆紅 獲藝術獎學金
嘉義縣太保國民中學師生2026台灣燈會期間以花燈「扭頭馬面-馬盯尼」爆紅，肯定師生藝術創作表現的民主進步黨籍立法委員蔡易餘今天媒合嘉威聯合會計師事務所捐獎學金表揚。
太保國中教師羅源祥告訴中央社記者，目前放在太保國中中庭展示的「馬盯尼」靈感源於美國魔術師安德魯斯（Jerry Andrus）作品「轉頭龍」，利用視覺錯視原理，產生作品的頭扭轉看鏡頭錯覺，也叫「扭頭馬面」。
率多名學生共同創作「馬盯尼」的羅源祥說，雙眼具距離修正功能，如果兩眼看「馬盯尼」會看不出錯視效果，唯有單眼看或透過相機鏡頭才能「欺騙」大腦誤判物體距離（凹面看成凸面）造成錯視效果。
羅源祥表示，這種錯視原理完美符合手機拍攝邏輯，「馬盯尼」好像天生為了「短影音」與「社群分享」而生。
蔡易餘辦公室副主任呂慧瑜表示，經太保國中家長會長呂襄瑜提議，由蔡易餘媒合嘉威聯合會計師事務所提供新台幣3萬元獎學金，希望透過鼓勵讓學生持續發揮創意、創作更多優秀作品。
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