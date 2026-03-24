影／穿金戴銀！苗栗學子體育賽事屢獲佳績 縣府公開表揚

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優勝選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。其中，彭允承、陳恩汝2名選手8月將代表國家赴約旦參加亞洲青少年柔道錦標賽，縣府期盼他們拚出佳績為國家、為苗栗爭光。

縣府教育處指出，苗栗縣中小學聯合運動會於1月30日圓滿落幕，共打破14項大會紀錄，成績亮眼。其中竹南國中黃宥勳在鐵餅、鉛球刷新紀錄；莫宥芩在女子400公尺及4乘400公尺（1600公尺）男女混合接力表現出色，照南國小接力團隊也於男女混合甲組1200公尺大隊接力及4乘200公尺（800公尺）接力分別打破2項大會紀錄。

115年上半年度全國菁英排名賽，縣立苑高彭允承、賴靖熙及目前就讀台灣體大的縣立苑高畢業生陳恩汝分別榮獲青少年男子組第四級冠軍、亞軍及青年女子組第四級冠軍，表現亮眼。其中，彭允承、陳恩汝將於8月前往約旦參加亞洲青少年柔道錦標賽。

教育處表示，114年全國民俗運動匯演活動，後龍國小等27校共榮獲92項特優、66項優等及32項甲等，成績斐然。其中，跳繩項目獲得14項特優、39項優等及22項甲等，縣府自112學年度起推動「高鈣午餐」與「跳繩競賽」計畫在此刻展現成果，將健康與體育課程結合，不僅提升學生運動能力，也培養均衡飲食的觀念與良好的生活習慣，讓孩子健康成長並養成強健骨骼。

今天共表揚411人，核發獎勵金71萬6400元鼓勵選手與教練的辛勤付出，擦亮苗栗「運動大縣」招牌。

教育處長葉芯慧表示，縣府將持續推動校園與社會體育發展，透過「苗栗縣優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」及規畫優秀運動團隊培訓方案，提供學校與團隊必要的培訓資源與補助，同時優化縣內整體運動環境，為體育發展奠定更穩固的基礎。

鍾東錦表示，這些優異成果不僅來自選手長期的辛勤付出與努力，也來自教練與師長的專業訓練與細心指導，未來縣府將持續挹注資源，強化基層選手培訓體系及運動設施建設，並致力與企業合作，吸引民間資源共同參與，攜手打造更完善的體育環境。體育發展需長期耕耘，縣府將持續陪伴選手逐夢，激勵選手勇於迎接挑戰，為苗栗締造更多榮耀。

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影