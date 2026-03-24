快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

影／穿金戴銀！苗栗學子體育賽事屢獲佳績 縣府公開表揚

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優勝選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。其中，彭允承、陳恩汝2名選手8月將代表國家赴約旦參加亞洲青少年柔道錦標賽，縣府期盼他們拚出佳績為國家、為苗栗爭光。

縣府教育處指出，苗栗縣中小學聯合運動會於1月30日圓滿落幕，共打破14項大會紀錄，成績亮眼。其中竹南國中黃宥勳在鐵餅、鉛球刷新紀錄；莫宥芩在女子400公尺及4乘400公尺（1600公尺）男女混合接力表現出色，照南國小接力團隊也於男女混合甲組1200公尺大隊接力及4乘200公尺（800公尺）接力分別打破2項大會紀錄。

115年上半年度全國菁英排名賽，縣立苑高彭允承、賴靖熙及目前就讀台灣體大的縣立苑高畢業生陳恩汝分別榮獲青少年男子組第四級冠軍、亞軍及青年女子組第四級冠軍，表現亮眼。其中，彭允承、陳恩汝將於8月前往約旦參加亞洲青少年柔道錦標賽。

教育處表示，114年全國民俗運動匯演活動，後龍國小等27校共榮獲92項特優、66項優等及32項甲等，成績斐然。其中，跳繩項目獲得14項特優、39項優等及22項甲等，縣府自112學年度起推動「高鈣午餐」與「跳繩競賽」計畫在此刻展現成果，將健康與體育課程結合，不僅提升學生運動能力，也培養均衡飲食的觀念與良好的生活習慣，讓孩子健康成長並養成強健骨骼。

今天共表揚411人，核發獎勵金71萬6400元鼓勵選手與教練的辛勤付出，擦亮苗栗「運動大縣」招牌。

教育處長葉芯慧表示，縣府將持續推動校園與社會體育發展，透過「苗栗縣優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」及規畫優秀運動團隊培訓方案，提供學校與團隊必要的培訓資源與補助，同時優化縣內整體運動環境，為體育發展奠定更穩固的基礎。

鍾東錦表示，這些優異成果不僅來自選手長期的辛勤付出與努力，也來自教練與師長的專業訓練與細心指導，未來縣府將持續挹注資源，強化基層選手培訓體系及運動設施建設，並致力與企業合作，吸引民間資源共同參與，攜手打造更完善的體育環境。體育發展需長期耕耘，縣府將持續陪伴選手逐夢，激勵選手勇於迎接挑戰，為苗栗締造更多榮耀。

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣學子近來在各項體育競賽屢創佳績，捷報頻傳，縣府為鼓勵獲獎選手，今天在文化觀光局中正堂公開表揚，縣長鍾東錦頒獎給優秀選手、教練及相關人員，期勉大家再接再厲為苗栗爭光。記者胡蓬生／攝影

選手 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

影／全中運聖火抵高雄造勢 陳其邁喊拚獎牌、金牌獎金加碼1.5倍

HBL／冠亞軍北市4校包辦！北一女遭逆轉三連霸夢碎 最高可獲百萬獎金

台南鐵人三項賽潘家兄妹成功衛冕 潘子易放眼奧運資格

陽明交大苗栗校區設計出爐 打造全齡教育產學基地

相關新聞

兒盟調查：每5學童1人陷社交焦慮 應對衝突能力比6年前更差

兒福聯盟今發布「2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告」指出，台灣學童正面臨社恐危機，每5人就有1人出現社交焦慮症狀，就連看來活潑外向的「E人」也有1成符合指標；數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落，呼籲應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

新北某國中學姐持球棒打頭逼學妹下跪 校方今召開霸凌會議

網路社群平台昨晚流傳學姐涉持球棒毆打國中學妹及下跪道歉霸凌影片，引發網友討論，新北警方獲悉2天內陸續通知10人到案，新北市教育表示，已要求校方依校園霸凌防制準則啟動處理程序。該校表示，今天下午將召開霸凌會議立即調查，另同步進行輔導及懲處。

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

北市某國小棒球隊疑爆發教練與球員對其中一名球員長期霸凌，不僅毆打、辱罵，甚至還有脫褲性虐待等行為，一名網友爆料，校方、警方態度消極，1月至今未處置，教練也還在學校任職。教育局表示，校方第一時間已校安通報，調查預計4月初完成，並將教練調離現職，及調整動線保護當事人避免不當互動再次發生。

竹縣再爆國中生持刀找同學理論 校方：未正面衝突

新竹縣某國中3月6日甫驚傳學生因起口角持刀衝進教室事件；沒想到，事隔2周，另所國中也發生1名男學生在校園內持刀。縣府教育局和校方今天表示，該學生是自備刀子，雙方並無過節，也未正面衝突或受傷，校方當天立即積極處置、進行校安通報及通知家長，持刀學生已由家長帶回管教1周，另名學生請假中，家長未提告，學校盡了很大的努力處理完善。

中小學教師幸福感拉警報 近6成考慮五年內離職

「親子天下」上午發表全台國中小教師幸福感調查，結果顯示台灣教師正同時面臨備課時間不足、生活時間匱乏、工作壓力過大與防禦性教學等多重困境，自評幸福指數僅 50分，校園浮現「自保文化」，近6成五年內想離開教職，指出當自保逐漸成為校園生存潛規則，可能教育現場浮現人才流失的警訊。

國中小教師幸福感僅50分 「自保文化」讓近6成教師5年內想離職

《親子天下》今天發表「全台國中小教師幸福感」調查，在受訪逾5千多人中，顯示因教師尊嚴低，幸福指數僅50分；教學現場籠罩被誤解或檢舉的寒蟬效應，教師採防禦性教學，校園浮現「自保文化」，近6成5年內想離開教職，逾6成教師不支持下一代當老師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。