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立奏演出、無指揮 屏東縣仁愛國小連3年奪全國學生音樂比賽特優

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣仁愛國小音樂班弦樂團在全國學生音樂比賽中連三年獲特優，今年更是北中南區決賽中唯一獲特優學校，弦樂團有別傳統的演奏，以「立奏、無指揮」參賽，難度高，考驗學生默契與臨場反應。圖／仁愛國小提供
屏東縣仁愛國小音樂班弦樂團在全國學生音樂比賽中連三年獲特優，今年更是北中南區決賽中唯一獲特優學校，弦樂團有別傳統的演奏，以「立奏、無指揮」參賽，難度高，考驗學生默契與臨場反應。圖／仁愛國小提供

屏東縣仁愛國小音樂班成立卅九年，音樂班弦樂團在全國學生音樂比賽中連三年獲特優，今年更是北中南區決賽中唯一獲特優學校，弦樂團有別傳統的演奏，以「立奏、無指揮」參賽，難度高，考驗學生臨場反應與團隊默契。

仁愛國小音樂班推動基礎音樂教育，培養學生音樂素養與團隊合作能力，雖面對少子化趨勢，招生不易，學校仍投入資源，規畫完整課程與師資，讓學生逐步累積演奏實力與舞台經驗。

仁愛國小弦樂團從四到六年級學生都參與，音樂班從112學年起參加全國學生音樂比賽開始改變傳統演奏形式，以「立奏」、「無指揮」方式比賽，對學生們更是一大挑戰。

「立奏」是全程站立，除大提琴是坐著，其他演奏弦樂器的學生都須站著，可以更呈現音樂張力、讓肢體靈活度提高。立奏由首席先起頭，培養彼此默契，從眼神交流，跟上音樂節奏，平常練習搭配節拍器。

音樂班六年級學生劉承昀說，演奏時，不能只專注於自己，要和大家要用音樂來溝通，她從大班就是開始學小提琴跟鋼琴，這次能再拿下特優，感到訝異。音樂班六年級李丞傑分享，演出時最怕遇到分岔，若沒有跟上速度感，他形容「會崩壞」。

三月甫結束全國學生音樂比賽中，仁愛國小弦樂團以出場序第一登台，無指揮演奏，學生們穩定發揮，脫穎而出，今年獲得全國唯一特優。校長林群智說，音樂班邁入40年，連三年獲特優，是師生長期努力成果，平日勤練習，假日精進，在激烈全國比賽中站穩腳步。

仁愛國小音樂班將在3月30日到4月1日受理報名，不受學區限制，4月11日考試，歡迎對音樂有興趣的學童們加入。

屏東縣仁愛國小音樂班弦樂團在全國學生音樂比賽中連三年獲特優，今年更是北中南區決賽中唯一獲特優學校，弦樂團有別傳統的演奏，以「立奏、無指揮」參賽，難度高，考驗學生默契與臨場反應。記者劉星君／攝影
屏東縣仁愛國小音樂班弦樂團在全國學生音樂比賽中連三年獲特優，今年更是北中南區決賽中唯一獲特優學校，弦樂團有別傳統的演奏，以「立奏、無指揮」參賽，難度高，考驗學生默契與臨場反應。記者劉星君／攝影

屏東縣仁愛國小音樂班弦樂團在全國學生音樂比賽中連三年獲特優，今年更是北中南區決賽中唯一獲特優學校，弦樂團有別傳統的演奏，以「立奏、無指揮」參賽，難度高，考驗學生默契與臨場反應。圖／仁愛國小提供
屏東縣仁愛國小音樂班弦樂團在全國學生音樂比賽中連三年獲特優，今年更是北中南區決賽中唯一獲特優學校，弦樂團有別傳統的演奏，以「立奏、無指揮」參賽，難度高，考驗學生默契與臨場反應。圖／仁愛國小提供

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