兒盟調查：每5學童1人陷社交焦慮 應對衝突能力比6年前更差

兒福聯盟今發布「2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告」指出，台灣學童正面臨社恐危機，每5人就有1人出現社交焦慮症狀，就連看來活潑外向的「E人」也有1成符合指標；數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落，呼籲應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

兒盟針對全台1255位國小高年級生進行調查。調查發現，27.4%學童自認內向「I人」、43.3%學童自認外向「E人」。數據指出，18.6%學童已出現社交焦慮特徵，意即每5位學童中就有1人面臨嚴重的社交挑戰，且連性格活潑的「E人」中，也有11.2%符合社交焦慮指標，這也提醒了師長，活潑的孩子可能只是戴著「社交面具」勉強支撐，若過度依賴性格標籤來判斷孩子狀態，極易漏接這群「外向孩子」隱藏在開朗下的求助訊號。

同儕支持系統則越來越來發薄弱，調查發現，將近半數孩子在難過或受挫時，同儕很少會安慰46.9%或幫助他36.1%；更有36.2%的學童下課後沒有固定玩伴。另外也有1成孩子經常面臨被取笑、排擠等隱形敵意。對比2019年，「不知如何交朋友」的比率也從23.3%躍升至38.3%，「不敢表達真實想法」的孩子達51.6%，「吵架後不知道怎麼和好」的比率由42.4%增至56.9%。

調查指出，焦慮學童因為害怕社交而產生「不想上學」念頭的比率高達17.3%，是一般生4.5%的3.8倍，顯示人際挫折已成為孩子踏進校門的最大阻礙。焦慮感更影響了孩子的生理健康，調查顯示，63.9%的焦慮學童曾睡不好，甚至有11.9%幾乎天天失眠，是一般生的2.6倍。

兒盟也發現，社交焦慮學童日常與家人相處時，對話高度集中在「問功課」或「被責備」18.4%，比率明顯高於一般生的11.5%，這種聊天方式讓孩子在校園累積的壓力得不到釋放，無形中將家裡變成了壓力延伸的「第二現場」。

數據更指出，28.9%焦慮學童在遇到困難時「不會跟任何人說」，選擇向網友求助11.7%、或者認為與網友聊天更輕鬆36.9%的比率也顯著高於一般孩子。現實安全感的缺失，迫使孩子轉向網路世界尋求認同。

兒盟呼籲家長，每日應保留一段「無3C的高品質陪伴時間」，將對話重心從功課移至人際心情分享，當孩子遇到挫折時，請先提供情緒支持而非責備或建議，讓家庭成為孩子願意主動求助的安全地帶。學校端則應將將社交情緒學習（SEL）具體化，針對孩子最缺乏的「情緒調節、衝突處理」能力進行實境演練，師長可善用兒盟的「兒童社交焦慮量表」，針對長期退縮、失眠或拒學的學童進行評估，及早辨識隱形焦慮。