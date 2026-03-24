新北某國中學姐持球棒打頭逼學妹下跪 校方今召開霸凌會議

網路社群平台昨晚流傳學姐涉持球棒毆打國中學妹及下跪道歉霸凌影片，引發網友討論，新北警方獲悉2天內陸續通知10人到案，新北市教育表示，已要求校方依校園霸凌防制準則啟動處理程序。該校表示，今天下午將召開霸凌會議立即調查，另同步進行輔導及懲處。

有網友在Thread上傳霸凌影片，眾人圍著一名跪著的國中女學生，其中，一名女國中生還持鋁棒用力敲跪著的女學生頭部，另在旁同學則踹女童學身體，現場有多人圍觀。

該校校長今表示，經了解此案因八年級學妹背後講學姐壞話，九年級學姐與同學約學妹在上周六晚上到夜市談判，最後演變成暴力事件，事後受暴者家長已到警局筆錄，隨後施暴者及圍觀者都已到警局筆錄。

校長說明，受傷孩子有至醫院驗傷，研判頭部有出現挫傷，但昨天已回校上課，校方已派有專輔老師加強心理輔導，施暴者則由家長帶回管教，也會有輔導老師進行家訪。今天下午將會召開霸凌會議，有調查小組釐清事件始末，也會有專輔老師對這些個案進行輔導。

新北教育局指出，有關影片流傳散播、要求下跪及疑似施暴等情形，教育局已要求學校立即依校園霸凌防制準則啟動相關處理程序，並配合警方進行相關行為人學生等筆錄調查。待事實釐清後，依校規及相關規定妥處，對任何涉及學生暴力、羞辱或恐嚇行為，絕不寬貸。