傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

北市某國小棒球隊疑爆發教練與球員對其中一名球員長期霸凌，不僅毆打、辱罵，甚至還有脫褲性虐待等行為，一名網友爆料，校方、警方態度消極，1月至今未處置，教練也還在學校任職。教育局表示，校方第一時間已校安通報，調查預計4月初完成，並將教練調離現職，及調整動線保護當事人避免不當互動再次發生。

有網友在社群上爆料，北市某國小棒球教練與球員長期霸凌棒球隊某小球員，甚至有毆打、辱罵、聞死壁虎、丟拖鞋，甚至叫其跪下再起來說謝謝，盜刷手機，脫褲子性虐待生殖器等行為，遭霸凌球員身心嚴重創傷，不敢與外界接觸、回想事發就會哭，更出現自言自語等精神異常現象。

網友痛斥，事情發生到現在學校毫無作為，教練擺明沒錢，其他施暴者家長也不關心、出面處理，學校雖承諾不再雇用教練，但目前為止教練照常在學校任職上班，11月至1月間已通報到警察、婦幼、教育局至今也沒結果，現在3月了加害人仍在外逍遙自在，小孩與家人生活在煎熬裡，直言希望能還給小孩一個快樂的童年，「而不是…躲起來 哭泣 逃避社會與世界」。

教育局表示，學生間涉及性平及霸凌，學校於1月受理後，即依規定完成校安通報，並同步啟動性平及霸凌調查程序，目前已完成相關訪談，預計於4月7日前完成調查並提送性別平等教育委員會審議，有關教練對學生涉及相關案件，已要求學校調查，並將教練調離現職。

教育局表示，學校自案件受理後即採取必要暫時性措施，包括調整學生動線及加強人員陪同；另於課程練習期間，加派師長全程在場督導，並已取消課後練習，以避免不當互動再次發生。