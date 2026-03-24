避免人工抄錄錯誤 台中10校試辦學童健康檢查智慧化

台中市教育局推動「健康中心智慧量測計畫」，在全市10所小學導入「體位與視力量測智慧整合系統」，建置全自動視力檢查機與身高體重機，系統搭配平板電腦進行，學童只要點選就可測量，且資訊即同步上傳，取代人工量測、紙本抄錄等登錄錯誤風險，也落實行政減量。

教育局長蔣偉民表示，傳統健康檢查仰賴人工量測、紙本抄錄、事後彙整與轉輸，耗費大量人力，也增加數據登錄錯誤的風險，新推出「健康中心智慧量測計畫」導入智慧化系統，減輕學校護理師操作繁瑣的行政流程，將專業心力聚焦在健康諮詢、異常個案追蹤及健康促進宣導。

教育局指出，目前全市10所學校試辦，各建置兩組全自動視力檢查機及一組全自動身高體重機，系統搭配平板電腦進行身分識別，學生僅需在觸控螢幕點選名單即可啟動量測，量測完成後，數據即時同步上傳，經護理師確認無誤後，即可一鍵上傳至教育部健康資訊系統，不必抄寫後登錄上傳，大幅減少作業時間。

另視力檢查由學生自行在平板上點選答案，身高體重檢查學生量測完成，還會即時顯示上次量測的身高及體重數據，學生成長情況一目瞭然。

教育局表示，台中10所學校率先試辦，將持續滾動式調整操作流程等細節，以示範校經驗作為擴大推動依據，逐步提升台中市校園健康管理智慧化量能。