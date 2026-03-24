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竹縣再爆國中生持刀找同學理論 校方：未正面衝突

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣某國中3月6日甫驚傳學生因起口角持刀衝進教室事件；沒想到，事隔2周，另所國中也發生1名男學生在校園內持刀。圖／本報資料照片
新竹縣某國中3月6日甫驚傳學生因起口角持刀衝進教室事件；沒想到，事隔2周，另所國中也發生1名男學生在校園內持刀。圖／本報資料照片

新竹縣某國中3月6日甫驚傳學生因起口角持刀衝進教室事件；沒想到，事隔2周，另所國中也發生1名男學生在校園內持刀。縣府教育局和校方今天表示，該學生是自備刀子，雙方並無過節，也未正面衝突或受傷，校方當天立即積極處置、進行校安通報及通知家長，持刀學生已由家長帶回管教1周，另名學生請假中，家長未提告，學校盡了很大的努力處理完善。

該校國中校長表示，經查，Ａ學生從旁人口中得知，B學生曾提及他的名字，認為「他怎麼知道我？」，Ａ學生上周五自備1把蝴蝶刀到學校，利用下課時間找上B學生「亮刀」，B學生機警離開現場，雙方未正面衝突也未有過節，但B學生受到驚嚇，上課時一時情緒激動哭泣，老師立即帶離教室安撫及輔導。

學校立刻分開安置，並請雙方家長到校，校方在事發當天即啟動校安機制，第一時間完成校安通報，學校於事發當日下午已進行全校輔導，提供諮詢管道以化解同儕恐慌。

校方表示，持刀學生已由家長帶回家中管教一周，另名學生目前請假未到校。校方指出，後續將持續進行輔導與關懷，以維護校園安全與學生情緒穩定。校方也強調，事件發生後已立即啟動校內應變機制，行政同仁與老師全程在場陪伴並妥善處理相關狀況，盡最大的努力處理完善。

新竹縣府教育局強調，校園安全不容妥協。針對後續處置，已指示學校安排專業輔導老師對涉事學生進行心理諮商，協助其建立情緒控管機制。要求校方加強校園衝突管理與法治教育課程。也呼籲大眾與媒體尊重未成年人隱私，避免轉發相關影像或個資，共同維護學生受教權與身心健康。

校園安全 心理諮商 輔導老師

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