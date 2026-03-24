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國中小教師幸福感僅50分 「自保文化」讓近6成教師5年內想離職

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
《親子天下》今天發表「全台國中小教師幸福感」調查，在受訪逾5千多人中，顯示因教師尊嚴低，幸福指數僅50分。示意圖。圖／AI生成
《親子天下》今天發表「全台國中小教師幸福感」調查，在受訪逾5千多人中，顯示因教師尊嚴低，幸福指數僅50分。示意圖。圖／AI生成

《親子天下》今天發表「全台國中小教師幸福感」調查，在受訪逾5千多人中，顯示因教師尊嚴低，幸福指數僅50分；教學現場籠罩被誤解或檢舉的寒蟬效應，教師採防禦性教學，校園浮現「自保文化」，近6成5年內想離開教職，逾6成教師不支持下一代當老師。

《親子天下》今年1月透過各校電子公文、教師會社群管道推送「全台國中小學教師工作挑戰」網路問卷，發放給全國公私立國中、國小正式教師、代理教師、代課教師、鐘點／兼課教師填答。最終回收5412份問卷，其中包含國小3487份、國中1925份。

調查結果顯示，教師尊嚴感低落，若以0至100分計算，教師自評幸福指數平均僅50分；59.3%教師表示5年內想離開教職。若排除年資超過20年可能因退休而離職者，仍有52%的教師表達離職意願。

影響教師留任的前3大因素分別為：教師尊嚴低（51.9%）、學生素養改變（40.1%）、以及教育政策頻繁變動（34%）。另有49.9%教師表示，若能重新選擇職涯，不會再投入教職；甚至當孩子或學生有意成為教師時，66.9%教師表示不支持。

結果也顯示，教學現場籠罩被誤解或檢舉的寒蟬效應，教師採防禦性教學。95.8%教師擔心即使秉持專業判斷，仍可能被誤解或檢舉；81.3% 認同校園存在「多做多錯、少做少錯」的氛圍；79% 教師表示，在管教學生時會優先考量程序合法性，而非教育效果。有些教師開始傾向將教學「做到低標即可」，避免涉入可能引發爭議的灰色地帶。

此外，調查顯示，高達95.3% 教師認為教職工作帶來壓力。進一步詢問教師主要的壓力源，依序為：學生行為與情緒問題（78.1%）、家長投訴或申訴風險（55.2%）、以及親師溝通與非理性要求（53.9%）。而64.9% 教師認為備課時間不足，70.1% 教師認為個人生活時間不夠。對許多教師而言，下課鐘聲並不代表工作結束，而是一連串備課、批改作業、回覆家長訊息與行政工作的開始。

代理教師 幸福指數 教師

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