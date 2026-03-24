兒盟：每5學童有1人社交焦慮 逾6成陷失眠困擾

兒盟針對全台國小五、六年級進行抽樣調查，發現約每5人就有1人出現社交焦慮，甚至自認外向的「E人」也有約1成符合社交焦慮的指標，超過6成社交焦慮學童深陷失眠困擾。

兒福聯盟今天發布「2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告」，指出台灣學童正面臨社恐危機，每5人就有1人出現社交焦慮症狀，數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力對比2019年的數據更低落。

調查發現，社交焦慮學童「不想上學」的念頭高出無社交焦慮者（下稱一般生）近4倍；且超過6成社交焦慮學童深陷失眠困擾，幾乎天天失眠，失眠率是一般生的2.6倍。

調查並代入MBTI人格測驗，約27.4%學童自認內向「I人」、43.3%學童自認外向「E人」，然而，連性格活潑的「E人」中，也有1成（11.2%）符合社交焦慮指標。

兒盟推論，社交焦慮可能和孩子的同儕支持系統越發薄弱相關；長期缺乏歸屬同儕，孩子的社交能力也因此下降。對比2019年，「不知如何交朋友」的比例從23.3%躍升至38.3%，「不敢表達真實想法」的孩子更突破5成（51.6%）。

兒盟指出，社交焦慮的孩子在現實及虛擬社交都呈現退縮狀況，不論是現實世界不跟對方互動、不敢在網路上表現自己或是被攻擊欺負卻不知如何回應，長久下來，這些人際挫折已影響孩子的身心。

兒盟呼籲家長應建立「求助信任與默契」，當孩子遇到挫折時，請先提供情緒支持而非責備或建議；學校則應落實社交情緒教育，教孩子「練習衝突、學會和好」；政府與社會應普及正確的心理健康衛教，避免將孩子的退縮簡單標籤化。

兒盟於2025年9月至10月間，針對全台國小五、六年級學童進行分層叢集隨機抽樣調查，共計回收1255份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.76%以內。樣本分布均勻（男、女各佔49.4%），涵蓋五年級（50.5%）與六年級（49.5%）學童。