高中原民校訂課程 教育部鼓勵融入10大歷史事件

有網友今天在Thread上傳一段霸凌影片，只見眾人圍著一名跪著的國中女學生，其中一名女學生痛罵「為什麼要騷擾我朋友、你很可以嗎？ＸＸＸ、哭三小啊」後，拿鋁棒用力敲跪著的女學生頭。新北市教育局表示，經了解，本案為21日某國中學生疑似因口角衝突，被害人在校外遭受同校學姊不當對待，學校接獲訊息後已完成校安通報，並在22日陪同學生及家長報案，告知相關權益，持續提供必要關懷與協助。

2026-03-23 22:06