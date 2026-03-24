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高中原民校訂課程 教育部鼓勵融入10大歷史事件

中央社／ 台北24日電

教育部近日徵求「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫」，在徵件說明會鼓勵課程融入原民會原民族權手冊、原民10大歷史事件等，透過多元課程協助學生了解文化底蘊。

教育部今天發布新聞稿表示，計畫徵件到5月29日，讓各校依自身狀況安排不同課程，如可設計單一課程、集合數門課程或額外開設族群選修等。

教育部說，課程設計與教學規劃上，鼓勵學校融入原住民族委員會「Indigenous Peoples Rights原住民族權利手冊」及原民10大歷史事件等豐富素材內容，引領學生探索原住民族文化深厚底蘊。

原民10大歷史事件源自原民會近年出版「原住民族重大歷史事件系列叢書」，包含牡丹社事件、大港口事件與南庄事件等，透過了解歷史始末，建構原住民族史觀。

教育部表示，希望透過課程計畫，創造部落耆老、原住民族社團代表及原住民族教育專家學者與學校交流契機，讓課程不只是知識傳遞，更能實質保留部落在地文化，讓台灣珍貴原民文化在校園扎根成長。

教育部 原住民族 原民會

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