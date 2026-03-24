聽新聞
0:00 / 0:00

竹中生爭外出用餐自由 校方憂安全

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因配套措施無共識未上路，學生近日在校內座談會再次提出外出用餐訴求。記者黃羿馨／攝影
台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因配套措施無共識未上路，學生近日在校內座談會再次提出外出用餐訴求。記者黃羿馨／攝影

台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因相關配套未完整獲得共識，後續未能執行，學生本月十八日於意見反映座談會再提外出用餐訴求，引發討論。校方回應，近期將召集學生代表、家長代表與教師代表研商，研擬更完整配套。

新竹高中學生在意見反映座談會上提案，希望學校能開放中午十二時至下午一時外出用餐，增加更多用餐選擇。但是因外出用餐涉及學生安全、校園管理與學習秩序，當天無法定論是否開放，此案也引起學生在社群平台熱烈討論，焦點多集中在「安全責任」與「校園管理」上。

有學生說，若是校方擔心學生在午休外出期間發生意外，他們提出「全面免責切結書」構想，主張由家長簽署同意，學生於午休外出用餐期間所發生的各類事件，均與學校無關，如此可解決責任歸屬爭議。

竹中家長認為，禁止學生中午外出用餐，但還是有學生翻牆外出，「與其限制不如建立配套」，在可控制的範圍內適度開放，高中正是培養責任感與判斷能力重要階段，有助於學生學習為自身行為負責。

針對學生期待比照建中逐步開放外出用餐，校方坦言，班聯會上屆計畫試行時，曾經討論「分年級」或「限額申請」等方式，但因教師、學生意見分歧，加上安全疑慮與管理考量，最終並未能形成共識。

校方強調，外出用餐涉及學生安全、校園管理與學習秩序，現階段尚無法定論是否開放，學務處近期將召集學生代表、家長代表與教師代表一同研商，透過正式會議蒐集各方意見，若能形成共識，不排除朝「部分開放」或「分階段試辦」方向研議；若共識傾向維持現行制度，也會予以尊重。

目前竹中校內已提供多元用餐方式，包括團膳與外送平台訂餐等，基本需求可被滿足。

校方也提到，學校周邊餐飲資源相對有限，與等鄰近商圈成熟的學校情況不同，外出用餐的實際效益與必要性，也是會議討論重點。

學生 建中

延伸閱讀

高風險學生留校 割頸案楊爸：學生累積10大過應強制轉入中介學校

新北開放校園 共好變共毀 有學校暫停開放

校園開放與否校長陷兩難…家長團體：管理無法落實不該貿然開放

新北林口國中開放球場卻被亂丟垃圾 校方緊急宣布：關閉1周

相關新聞

鋁棒狠敲頭...新北某國中傳霸凌案 教育局：絕不寬貸

有網友今天在Thread上傳一段霸凌影片，只見眾人圍著一名跪著的國中女學生，其中一名女學生痛罵「為什麼要騷擾我朋友、你很可以嗎？ＸＸＸ、哭三小啊」後，拿鋁棒用力敲跪著的女學生頭。新北市教育局表示，經了解，本案為21日某國中學生疑似因口角衝突，被害人在校外遭受同校學姊不當對待，學校接獲訊息後已完成校安通報，並在22日陪同學生及家長報案，告知相關權益，持續提供必要關懷與協助。

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

台北建國中學、台中一中開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因相關配套未完整獲得共識，後續未能執行。18日學生於意見反映座談會再次提出訴求，外出用餐議題再掀討論。校方表示，近期將由學務處召集學生代表、家長代表與教師代表一同研商，研擬更完整配套。

新竹高中「開放外出用餐」再掀討論 學者建議漸進試辦

台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因相關配套未完整獲得共識，後續未能執行。18日學生於意見反映座談會再次提出訴求。竹中學務處近期也將召集學生代表、家長代表與教師代表一同研商，研擬更完整配套。

台南女師讓國小女童餓到放學、不給上體育課 市府裁罰6萬

台南市一名國小李姓女老師涉及不當管教，教育局今年2月已裁罰李女6萬元，一名4年級女童的父母今天透過委任律師向本報透露，女兒國小1到3年級上學期都由李姓女老師擔任導師，因被老師不當對待，在原來學校讀的不開心，去年3年級下學期已轉學到其他學校。

小學低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔

不少人回想小學時期，總會發現有個「不成文的規定」：低年級幾乎清一色使用筆芯較粗的鉛筆或三角鉛筆，但升上中高年級後，卻逐漸改用自動鉛筆，甚至繼續用傳統鉛筆還可能被同學笑「太幼稚」。這樣的轉變看似理所當然，卻也讓人好奇原因，近日就有網友在Threads發問，引發熱烈討論。

校園牆外美食多 中一中開放請假外出

台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中、台中一中學生則持續向校方爭取希望能外出用餐。有學者認為，學生爭取外出用餐權益，反映出對自主權與生活品質的重視，但須同時考量校園安全、秩序及學生健康風險，建議採漸進式開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。