鋁棒狠敲頭...新北某國中傳霸凌案 教育局：絕不寬貸

有網友今天在Thread上傳一段霸凌影片，只見眾人圍著一名跪著的國中女學生，其中一名女學生痛罵「為什麼要騷擾我朋友、你很可以嗎？ＸＸＸ、哭三小啊」後，拿鋁棒用力敲跪著的女學生頭。新北市教育局表示，經了解，本案為21日某國中學生疑似因口角衝突，被害人在校外遭受同校學姊不當對待，學校接獲訊息後已完成校安通報，並在22日陪同學生及家長報案，告知相關權益，持續提供必要關懷與協助。

新北教育局指出，有關影片流傳散播、要求下跪及疑似施暴等情形，教育局已要求學校立即依校園霸凌防制準則啟動相關處理程序，並配合警方進行相關行為人學生等筆錄調查。待事實釐清後，依校規及相關規定妥處，對任何涉及學生暴力、羞辱或恐嚇行為，絕不寬貸。

教育局說，已要求學校同步做好被行為學生關懷保護、行為學生輔導及親師溝通，並強化法治教育、網路素養及同儕正向互動宣導，共同維護友善安全的校園環境。