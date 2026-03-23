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新竹高中「開放外出用餐」再掀討論 學者建議漸進試辦
台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因相關配套未完整獲得共識，後續未能執行。18日學生於意見反映座談會再次提出訴求。竹中學務處近期也將召集學生代表、家長代表與教師代表一同研商，研擬更完整配套。
清華大學教育與學習科技學系教授謝傳崇表示，學生爭取午休外出用餐的需求，反映出對自主權與生活品質的重視，與當前以學生為主體的教育理念相符，但此議題難以單純以「好或不好」二分，仍須同時考量校園安全、秩序及學生健康風險。
謝傳崇指出，學校可採取漸進式作法，不一定全面開放外出，可先透過引進更多校外餐飲資源、建立訂餐平台等方式，讓學生在校內也能有多元選擇，兼顧安全與需求。他認為，若師生與家長能形成共識，也可考慮分階段開放，例如優先針對高三或具備良好自主管理能力的學生試行。
他強調，高中階段應逐步培養學生自我管理與負責任的能力，包括飲食選擇與消費判斷，讓學生在適度引導下學習成長，而非完全以管制方式限制行動；在放寬與規範之間取得平衡，才是制度設計的關鍵。
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