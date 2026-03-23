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全台最南墾丁國小校舍重建 建築融合大尖山、青蛙石意象

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁國小校舍進行老舊校舍拆除重建工程，新校舍共2層樓21間教室。圖／縣府提供
墾丁國小校舍進行老舊校舍拆除重建工程，新校舍共2層樓21間教室。圖／縣府提供

全台最南端的國小墾丁國小校舍已超過40年，長期受海風鹽蝕與強風侵襲，建物安全堪慮，屏東縣政府動老舊校舍拆除重建工程，今天舉行開工動土典禮。新校舍共2層樓21間教室，融入大尖山、青蛙石等在地特色，打造兼具安全、舒適與美感的校園空間。

墾丁國小建物至今已超過40年，長年受到海風鹽蝕、地震與颱風影響，多處梁柱出現龜裂與鋼筋外露情形，經耐震評估判定結構安全堪慮，建議拆除重建。縣府經評估後，採原地拆除重建方式，全面提升校園安全與教學品質。

新校舍共2層樓21間教室，包括幼兒園及國小部9間普通教室、行政中心、專科教室與現代化圖書館等，總經費逾2.4億元，今天舉行動土典禮，預計於2028年2月完工。

新建築設計融入大尖山、青蛙石、海灣與海浪等恆春半島在地特色及自然意象，平、斜屋頂外觀設計，象徵山巒起伏與海浪律動。同時考量恆春半島特有的落山風與西曬環境，強化採光、防風與遮陽設計，規畫擋風體與走廊配置。

縣長周春米表示，墾丁國小位於國家公園內，擁有得天獨厚的海洋與自然環境；新校舍讓恆春半島的孩子也能擁有與城市一樣優質的學習環境。今年縣府再規畫3所學校辦理校舍整建，總經費約3億元，希望為孩子打造安全舒適的學習環境。

墾丁國小校舍進行老舊校舍拆除重建工程，今天舉行開工動土典禮，縣長周春米（中）主持。記者潘奕言／攝影
墾丁國小校舍進行老舊校舍拆除重建工程，今天舉行開工動土典禮，縣長周春米（中）主持。記者潘奕言／攝影

墾丁國小校舍進行老舊校舍拆除重建工程，今天舉行開工動土典禮。記者潘奕言／攝影
墾丁國小校舍進行老舊校舍拆除重建工程，今天舉行開工動土典禮。記者潘奕言／攝影

國家公園 周春米 校舍

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