首套馬祖海域生態圖鑑問世 從微觀到巨觀建構海洋治理基礎

海洋委員會國家海洋研究院今在連江縣立介壽國中小舉辦「從微觀到巨觀—馬祖海域生態圖鑑」新書發表會，推出國內首套針對馬祖海域進行跨尺度、系統性調查的海洋生態科普專書。圖鑑整合浮游生物、潮間帶生物、魚類與底棲動物等資料，完整呈現馬祖海域生態樣貌，為未來海洋治理與資源永續發展奠定重要科學基礎。

國海院表示，此次共出版3冊圖鑑，分別為收錄約200種魚類與底棲動物的「探索馬祖海洋—繽紛魚類與底棲動物之旅」、記錄71種浮游動植物與31種仔稚魚的「馬祖海域的「小小漂浮客」—隱形的英雄及守護者」，以及收錄逾100種潮間帶生物的「跟著潮汐去旅行—認識馬祖四鄉五島的潮間帶生物」，首度以「從微觀到巨觀」架構，建構完整海域生態系統。

發表會由馬祖高中學生演出揭開序幕，楊尚恩演唱「我是馬祖人」，展現對家鄉的認同，隨後池韶秦等學生帶來舞蹈「Diamond」，展現青年活力與在地連結。現場由海洋委員會主委管碧玲、國海院院長陳璋玲、國安會副秘書長李問、連江縣長王忠銘及議長張永江等人共同見證。

陳璋玲表示，馬祖特殊的地理環境孕育豐富海洋生態，圖鑑結合長期科學調查與在地觀察，具高度研究與文化價值，盼透過不同生物尺度的呈現，深化對海洋環境的理解，為永續發展提供基礎。

李問指出，圖鑑將長期監測成果轉化為具體科學資料，不僅有助掌握環境變化，更是政府制定海洋政策與國際溝通的重要依據。

王忠銘表示，海洋資源是馬祖發展命脈，面對非法抽砂與過度捕撈等挑戰，縣府持續推動法規與產業轉型，此次圖鑑納入教材，有助學生從在地出發理解海洋生態，強化保育觀念，縣府也將協助推廣至各級學校。

管碧玲指出，海洋治理須以科學為基礎，國海院長期調查成果是重要里程碑。她也提到，在海巡強力執法下，抽砂船驅離次數已由2020年的3991艘次降至2022年的224艘次，顯示治理成效。未來海委會將建置國家級調查船隊，推動全台海域系統性調查，提升海洋資源掌握能力。

國海院表示，圖鑑已贈送連江縣政府、學校及圖書館，期望透過教育與推廣，讓研究成果走入社區，提升社會對海洋保育的重視，為台灣海洋永續發展奠定基礎。

海洋委員會主委管碧玲（中）、國家海洋研究院院長陳璋玲（右1）、國家安全會議副秘書長李問（右2）、連江縣長王忠銘（左2）及連江縣議會議長張永江（左1）紀念合影圖／國家海洋研究院提供

「從微觀到巨觀一馬祖海域生態圖鑑新書發表暨 OSS入校教學」與會人員紀念合影。圖／國家海洋研究院提供

海洋委員會主委管碧玲（左）將馬祖海域生態圖鑑套書贈予連江縣長王忠銘。圖／國家海洋研究院提供