竹中生爭中午外出用餐 桃園各高中做法不一、訂外食有指引

台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中也有學生爭取希望能外出用餐。桃園各高中作法不一，有學校適度開放可叫外送，也有學校統一由校內中央廚房供餐。市府教育局則訂有桃園市公私立高級中等學校外食訂購參考指引，供各校參考遵循。

桃園市立武陵高中2021年由班聯會向校方爭取開放訂購外食，還發起校內模擬公投與校方多次開會等，終於爭取成功。武陵高中也訂定外食訂購實施要點，表示於合乎午餐教育原則及政令規範下，以有條件模式開放訂購外食，並培養學生自主管理能力。

武陵高中指出，考量周邊餐飲資源有限及學生多元飲食需求，校方目前採取適度開放政策，目前校內有約三分之一學生自備便當，校內合作社亦提供各式餐點供學生選購，另彈性允許學生叫少份量的外送。

針對外食部分，經由校務會議與學生代表討論通過，目前維持每周四開放一次集體訂購，學生須於2天前以班級為單位進行網路登記；為兼顧食安與環境永續，校方除透過食藥署等政府核可平台引導學生挑選合格餐廳外，亦積極宣導降低外訂頻率以減少包裝廢棄物及消費負擔。

桃園市立南崁高中目前則無開放學生午間外出用餐或訂購外送的規畫，多年維持由校內中央廚房統一供餐。校方強調，作為全台少數編制有專業營養師、廚師與自有廚房設備的高中，校內營養午餐皆經過精確熱量計算與營養調配，菜色每周固定上網公告，並提供素食選擇以照顧全體學生需求。

校方表示，若學生未選擇吃校內的營養午餐，則僅開放自行帶便當到學校蒸食。維持校內用餐不僅是為了確保食品安全與營養均衡，更能有效規避學生外出的交通風險與管理壓力，同時避免中央廚房營運成本因外食人數增加而大幅波動；目前師生對此模式已有高度共識，並隨時歡迎家長到校或上網了解供餐品質與熱量標示。

桃園市教育局指出，桃園營養午餐供應以國中小義務教育階段為主，少數高中有自有廚房，有供應營養午餐。由於各校所在區域不一，市府依據教育部規範訂定桃園市公私立高級中等學校外食訂購參考指引，讓有開放學生訂外送的學校能夠參考遵循。

教育局也說明，桃園基本上未有學校開放學生在用餐時段外出用餐或購買餐點，但已訂有相關外食訂購指引，強調外食安全自主管理與開放學生多元用餐選擇，訂購餐點廠商也要求為衛福部食品藥物管理署食品業者登錄平台所有廠商，強調安全與衛生。