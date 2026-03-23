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墾丁國小校舍鹽蝕老舊 原址重建呼應山海起伏律動

中央社／ 屏東縣23日電

屏東恆春鎮墾丁國小校舍逾40年，長年經海風鹽蝕老舊損壞，屏東縣政府規劃原址重建，今天舉行動土典禮。新校舍將融合大尖山及海灣等在地意象，預計2028年2月完工。

墾丁國小校舍老舊損壞，縣府向教育部爭取「一般性補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建計畫」及「新建公共化幼兒園工程」增班補助經費，再加上縣府自籌經費，合計新台幣2億4780萬元進行重建工程，今天上午舉行開工動土奠基典禮。

縣長周春米出席典禮並接受媒體聯訪表示，墾丁國小校舍於1985至1988年間興建，迄今已超過40年，老舊校舍有安全之虞，感謝教育部支持重建，縣府也自籌1億600餘萬元，希望在國境之南打造優質學習園地。

墾丁國小校長許淑真表示，校內其中1棟校舍為海砂屋，早已淘汰停用，目前全校有65名學生及20多名教師，施工期間將改於教師宿舍空間上課；未來新校舍將結合海洋課程特色，並增設3至5歲班、2歲幼幼班各1班。

屏東縣政府教育處表示，墾丁國小校內主要建物分為北棟及南棟，歷經多年海風鹽蝕、地震及颱風摧殘與破壞，多處校舍梁柱已有龜裂、鋼筋外露，且經耐震詳細評估，評定為耐震能力堪虞建議拆除，幾經多方權衡及評估，列入拆除重建老舊校舍，進行原地拆除重建。

教育處指出，新校舍融合在地意象，構築現代化校園，規劃2層樓共21間教室，包含幼兒園及國小部9間普通教室、行政辦公室、專科教室及圖書館等多元學習空間；校舍設計巧妙將大尖山、青蛙石、海灣及海浪等在地意象轉化為建築語彙，透過突顯電梯空間，搭配平、斜屋頂外觀設計，呼應山巒起伏及海浪律動。

此外，針對恆春半島特有「落山風」與「西曬」環境，強調採光、防風與遮陽，設計專屬擋風體與走廊配置，打造具備「知海、親海、愛海」精神在地永續校園。

教育部 校舍

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