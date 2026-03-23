墾丁國小校舍鹽蝕老舊 原址重建呼應山海起伏律動
屏東恆春鎮墾丁國小校舍逾40年，長年經海風鹽蝕老舊損壞，屏東縣政府規劃原址重建，今天舉行動土典禮。新校舍將融合大尖山及海灣等在地意象，預計2028年2月完工。
墾丁國小校舍老舊損壞，縣府向教育部爭取「一般性補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建計畫」及「新建公共化幼兒園工程」增班補助經費，再加上縣府自籌經費，合計新台幣2億4780萬元進行重建工程，今天上午舉行開工動土奠基典禮。
縣長周春米出席典禮並接受媒體聯訪表示，墾丁國小校舍於1985至1988年間興建，迄今已超過40年，老舊校舍有安全之虞，感謝教育部支持重建，縣府也自籌1億600餘萬元，希望在國境之南打造優質學習園地。
墾丁國小校長許淑真表示，校內其中1棟校舍為海砂屋，早已淘汰停用，目前全校有65名學生及20多名教師，施工期間將改於教師宿舍空間上課；未來新校舍將結合海洋課程特色，並增設3至5歲班、2歲幼幼班各1班。
屏東縣政府教育處表示，墾丁國小校內主要建物分為北棟及南棟，歷經多年海風鹽蝕、地震及颱風摧殘與破壞，多處校舍梁柱已有龜裂、鋼筋外露，且經耐震詳細評估，評定為耐震能力堪虞建議拆除，幾經多方權衡及評估，列入拆除重建老舊校舍，進行原地拆除重建。
教育處指出，新校舍融合在地意象，構築現代化校園，規劃2層樓共21間教室，包含幼兒園及國小部9間普通教室、行政辦公室、專科教室及圖書館等多元學習空間；校舍設計巧妙將大尖山、青蛙石、海灣及海浪等在地意象轉化為建築語彙，透過突顯電梯空間，搭配平、斜屋頂外觀設計，呼應山巒起伏及海浪律動。
此外，針對恆春半島特有「落山風」與「西曬」環境，強調採光、防風與遮陽，設計專屬擋風體與走廊配置，打造具備「知海、親海、愛海」精神在地永續校園。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。