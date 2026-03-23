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台南女師讓國小女童餓到放學、不給上體育課 市府裁罰6萬

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導
李姓女老師在3年級上學期沒收女童個人書櫃，要她將物品及書籍裝進袋子，之後讓女童背著5、6公斤重的袋子，到那邊上課都要帶著。圖／女童父母提供
李姓女老師在3年級上學期沒收女童個人書櫃，要她將物品及書籍裝進袋子，之後讓女童背著5、6公斤重的袋子，到那邊上課都要帶著。圖／女童父母提供

台南市一名國小李姓女老師涉及不當管教，教育局今年2月已裁罰李女6萬元，一名4年級女童的父母今天透過委任律師向本報透露，女兒國小1到3年級上學期都由李姓女老師擔任導師，因被老師不當對待，在原來學校讀的不開心，去年3年級下學期已轉學到其他學校。

律師黃睦涵指出，女童父母原本不知情，是該間學校其他老師離職，不認同李女行為，去年6月向教育局提出檢舉；經父母詢問女兒，女童才說出包括只要研究報告未做完或報告進度未達到要求，李女就不讓她上英文課、體育課，或是將午餐延後食用。

還有學校每周二可到校買飯，女童第一次忘記帶錢還會通融，第二次忘記帶錢李女就讓女童沒有午餐，餓到放學；有次女童上體育課沒帶褲子，李女就不讓她上體育課，並要她下課及午休不能出去玩，持續一周，第二次再犯，直到學期末，體育課都留在教室。

女童如果在教室講話太大聲，李女會提醒一次，第二次就會強行拉她到外面開罵，1至3年級都曾發生，一、兩個月會發生一次；3年級上學期校外教學要去奇美博物館，女童很期待，結果她數學習作做完，第一次檢查有錯誤，她改完給李女看，李女仍不讓她去。

女童曾在個人書櫃找不到東西，待很久，李女認為她在玩，竟直接沒收其個人書櫃，拿出購物袋要她將物品及書籍裝進去，讓女童背著約5、6公斤重的袋子，上課都要隨身帶著；女童曾跟同學聊天被李女責罵，跑去廁所哭，李女未經同意用錢幣直接打開廁所門繼續罵。

女童父母補充，奇美博物館那次，他們有簽家長公約，同意沒有完成作業不能參加校外活動，但該次女兒很早就做完作業，很興奮想要去，結果李女不讓她去，女兒很受挫；沒收書櫃事件發生在三年級上學期，女兒在學校到處提袋子上課，身體客觀上受到極大痛苦與折磨。

黃睦涵轉述，女童現在對於老師的感覺就是為什麼有這麼大的權威，講話像是聖旨一樣，嚴重上下不對等的關係；當時在原來學校上學的時間好漫長，從來不知道老師做的事情是不對的，不太願意回想這些事情，而該機構或老師迄今沒有聯繫、沒有道歉。

女童原來就讀學校是附屬在一間國小下的機構，國小召開校事會議啟動調查，綜合李姓女老師解釋以及班上學童證詞，去年9月16日決議包括延遲或禁止吃飯、禁止上體育課及校外教學、拉肩膀將人拉出去、開廁所門責罵、讓女童提著沉重袋子上課等，認定李女「體罰／不當管教」均屬實。

教育局回應，該名教職人員確有不當管教學生情事，社會局依「兒童及少年福利與權益保障法」審認，今年2月對她裁處6萬元罰鍰；針對該機構，已列入今年度重點稽查對象，並要求落實授課期間巡堂、觀課及內部督導機制，確保教學現場符合專業規範，保障學生學習權益與身心安全。

社會局 老師 校外教學 女童

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