高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

台北建國中學、台中一中開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因相關配套未完整獲得共識，後續未能執行。18日學生於意見反映座談會再次提出訴求，外出用餐議題再掀討論。校方表示，近期將由學務處召集學生代表、家長代表與教師代表一同研商，研擬更完整配套。

新竹高中學生18日在意見反映座談會上提案，希望增加更多用餐選擇，盼學校能開放中午12點至下午1點外出用餐。但因外出用餐涉及學生安全、校園管理與學習秩序，當天無法定論是否開放，此案也引起學生在社群平台熱烈討論，焦點多集中在「安全責任」與「校園管理」上。

在安全上，有學生認為，若校方擔心學生在午休外出期間發生意外，因屬在學時間須負責，制度上難以鬆綁，因此提出「全面免責切結書」的構想，主張由家長簽署同意，學生於午休外出用餐期間所發生的各類事件，「小至鬥毆、大至交通意外」，均與學校無關，以此解決責任歸屬爭議。

竹中家長認為，禁止學生中午外出用餐，但還是有學生會翻牆外出，與其限制不如建立配套，在可控範圍內適度開放，讓學生在制度下學習自我管理，高中正是培養責任感與判斷能力的重要階段，未來進入大學後將面對更高自由度，若能提前在高中建立規範與引導，有助學生學習為自身行為負責。

針對學生期待比照建中、台中一中逐步開放外出用餐，校方坦言，班聯會上屆計畫試行時，曾討論「分年級」或「限額申請」等方式，但因教師、學生意見分歧，加上安全疑慮與管理考量，最終未形成共識。

校方強調，學務處近期將召集學生代表、家長代表與教師代表一同研商，此次將透過正式會議蒐集各方意見，若能形成共識，不排除朝「部分開放」或「分階段試辦」方向研議；若共識傾向維持現行制度，也將予以尊重。

校方也提到，校內已提供多元用餐方式，包括團膳與外送平台訂餐等，基本需求可被滿足，且學校周邊餐飲資源相對有限，與建中或台中一中等鄰近商圈成熟的學校情況不同，外出用餐的實際效益與必要性，也是討論重點。

校方表示，外出用餐涉及學生安全、校園管理與學習秩序，現階段尚無法定論是否開放，須待會議凝聚共識後，才能決定後續方向。

台北建國中學、台中一中開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因相關配套未完整獲得共識，後續未能執行。18日學生於意見反映座談會再次提出訴求，外出用餐議題再掀討論。圖／取自threads