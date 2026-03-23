玩出競爭力！桃園STEAM教育嘉年華 31校聯手翻轉幼兒學習

桃園市昨在龜山區文華國小舉辦2026年「幼兒園STEAM教育嘉年華活動」，今年以「童心協力 探索STEAM趣」為主題，市長張善政到場與幼兒們體驗AR科技與創意闖關，他強調，透過科學藝術整合，從小鍛鍊孩子解決問題的跨域超能力。

張善政說，在他上任時，市府開始推動幼兒STEAM教育，如今邁入第三屆，參加的市立幼兒園由首屆15所迄今有31所，可見此教育理念獲得肯定；幼兒階段是形塑學習態度的關鍵期，透過寓教於樂的引導，讓孩子及早接觸科學與數理概念，便能降低對理工領域的陌生與畏懼，並為未來學習奠定基礎。

他進一步解釋，所謂「STEAM教育」，是將科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics）整合在一起，透過動手做與遊戲式學習，讓孩子在探索過程中理解原理，而非死記知識；簡單說，就是「邊玩邊學」，在遊戲中學會思考與解決問題。

今年與會的31所市立及國小附設幼兒園展現出的「跨域力」令人驚艷：巴崚國小附幼結合在地文化，教孩子就地取材製作弓箭，在不斷試誤中學會彈力原理；青溪國小附幼則引導幼兒用紙張蓋房子，實驗不同形狀的柱子如何支撐重量；龍潭幼兒園更帶領孩子動手做「逐格動畫」，透過相機拍攝與繪畫，讓靜止畫面跳動，親身體驗視覺暫留的藝術魔力。

教育局長劉仲成表示，今年嘉年華活動由參與計畫的市立及國小附設幼兒園共同策劃，各校發揮巧思將日常課程轉化為多元闖關活動，內容涵蓋工程科學、數理邏輯、媒材應用及在地文化等主題，充分展現桃市幼兒教育的創新成果；市府會持續投入教育資源，支持公私立幼兒園精進教學品質，提供更完善的教保服務。

桃園市2026年幼兒園STEAM教育嘉年華活動，昨在龜山區文華國小舉行，活動會場湧入上千名爸媽帶著孩子一起來探索，現場萬頭鑽動，好不熱鬧。記者陳恩惠／攝影

桃園市2026年幼兒園STEAM教育嘉年華活動，昨在龜山區文華國小舉行，活動會場湧入上千名爸媽帶著孩子一起來探索，現場萬頭鑽動。記者陳恩惠／攝影

市長張善政說明STEAM教育讓幼兒在遊戲中學習，能讓孩子擁有像工程師一樣思考、像藝術家一樣創造的能力。由左到右分別是教育局長劉仲成、民進黨市議員陳雅倫、市長及國民黨市議員孫韻璇。記者陳恩惠／攝影

桃園市長張善政、教育局長劉仲成、龜山區長張嘉平、文華國小校長葉俊泰、桃園市家長會長協會理事長温碧雲及龜山區市議員孫韻璇、陳雅倫昨參加在文華國小舉辦的「童心協力 探索STEAM趣」活動，並進行開幕暨啟動儀式。記者陳恩惠／攝影

今年幼兒園STEAM教育嘉年華活動主題為「童心協力 探索STEAM趣」吸引眾多家長帶著孩子來參加，活動辦得很成功。記者陳恩惠／攝影

市長張善政在幼兒園STEAM教育嘉年華活動中，提前致贈幼童今年兒童節的禮物，也讓宇宙版的ㄚ桃園哥小背包意外曝光。記者陳恩惠／攝影

桃園市長張善政、教育局長劉仲成、龜山區長張嘉平、文華國小校長葉俊泰、桃園市家長會長協會理事長温碧雲及龜山區市議員孫韻璇、陳雅倫昨參加在文華國小舉辦的「童心協力 探索STEAM趣」活動，並進行開幕暨啟動儀式。記者陳恩惠／攝影