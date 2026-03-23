觀察站／行政專業化 回歸領導本觀

曾幾何時，中小學校長從引領教育方向的「教育家」象徵，如今卻成為教育體系中乏人問津的位置。近年來，各縣市校長甄選錄取率攀升，甚至出現學生數逾千人的大型學校無人報考的窘境。表面看似人力短缺，實則反映的是教育領導層出現深層結構性失衡。

問題核心，在於校長角色的質變。法制上，校長須承擔採購、工安、校園安全乃至性平案件等多重法律責任，一旦出現疏失，動輒面臨行政甚至刑事風險。

校園實務中，權力卻被高度分散，在強調民主參與的氛圍下，校長往往需在教師、家長與各方意見間折衝協調，形成「有責無權」的矛盾處境。其待遇與資深教師差距有限，卻須承擔遠高於教學工作的壓力與工時，使得職位吸引力大幅下降。

更嚴峻的是「行政大逃亡」現象，且近年親師、師生衝突頻繁，申訴與檢舉機制被過度使用，校事會議淪為情緒宣洩甚至攻防工具，使教育現場瀰漫高度防衛氛圍。

面對困境，首先，行政專業化應成為改革重點，透過設置專職行政人員或跨校行政支援機制，分擔採購、修繕與法規遵循等業務，讓校長回歸教學領導本質。其次建立合理的申訴過濾制度，對於明顯缺乏事實基礎或重複性的投訴，設立程序審查機制，並提供教師與校長必要的法律支持，降低濫訴現象。

在待遇方面，應依學校規模與行政負荷，重新檢討校長與行政主管的薪資結構，使責任與報酬相符，才能在人才競爭激烈的環境中留住優秀教育工作者。

此外，透過建立第三方溝通平台，如親師共好機制，引入專業調解資源，亦有助於減輕校長在第一線承受的衝突壓力。