觀察站／行政專業化 回歸領導本觀
曾幾何時，中小學校長從引領教育方向的「教育家」象徵，如今卻成為教育體系中乏人問津的位置。近年來，各縣市校長甄選錄取率攀升，甚至出現學生數逾千人的大型學校無人報考的窘境。表面看似人力短缺，實則反映的是教育領導層出現深層結構性失衡。
問題核心，在於校長角色的質變。法制上，校長須承擔採購、工安、校園安全乃至性平案件等多重法律責任，一旦出現疏失，動輒面臨行政甚至刑事風險。
校園實務中，權力卻被高度分散，在強調民主參與的氛圍下，校長往往需在教師、家長與各方意見間折衝協調，形成「有責無權」的矛盾處境。其待遇與資深教師差距有限，卻須承擔遠高於教學工作的壓力與工時，使得職位吸引力大幅下降。
更嚴峻的是「行政大逃亡」現象，且近年親師、師生衝突頻繁，申訴與檢舉機制被過度使用，校事會議淪為情緒宣洩甚至攻防工具，使教育現場瀰漫高度防衛氛圍。
面對困境，首先，行政專業化應成為改革重點，透過設置專職行政人員或跨校行政支援機制，分擔採購、修繕與法規遵循等業務，讓校長回歸教學領導本質。其次建立合理的申訴過濾制度，對於明顯缺乏事實基礎或重複性的投訴，設立程序審查機制，並提供教師與校長必要的法律支持，降低濫訴現象。
在待遇方面，應依學校規模與行政負荷，重新檢討校長與行政主管的薪資結構，使責任與報酬相符，才能在人才競爭激烈的環境中留住優秀教育工作者。
此外，透過建立第三方溝通平台，如親師共好機制，引入專業調解資源，亦有助於減輕校長在第一線承受的衝突壓力。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。