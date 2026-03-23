校園危機 彰化校長3取1 「超好考」

台灣教育現場響起無聲的警報，彰化縣今年度校長甄選，國小錄取率飆升至百分之三十五點三，國中錄取六人，平均不到三人報考就有一人錄取，被形容為「超好考」，卻警示校長退休潮帶來的量變，恐影響校園的治理品質。

觀察彰化近三年趨勢，國小校長錄取率從百分之十一點六一路跳升至百分之三十五點三；台中市情況也是，國小錄取人數從六人增至二十二人，錄取率持續攀升。儘管錄取名額大幅增加，卻未帶動報考熱潮，十年前「十取一」的激烈競爭已成往事。

彰化縣教師會理事長陳時文觀察，現在年輕主任報考意願持續下降，近年考取校長者年齡偏高，加上培訓與候用時間，往往上任一任後便面臨退休，導致校園領導層缺乏延續性。

彰師大教授王智弘建議刪除不必要的行政工作、薪資差異化加給，建立全國統一的「校長專業證照制度」參考美國的專業證照或英國的國家校長專業資格，透過明確的能力指標與認證，確保領導素質不因缺額增加而縮水。

台中教育大學主秘陳盛賢分析，關鍵在於「權責失衡」，校長不僅要面對繁重的行政庶務，更須因應日趨頻繁的校事會議與家長過度干預，而薪資加給與主任相比差距有限時，升任誘因自然消磨殆盡。

彰化縣教育處強調，報考人數仍屬穩定，還要觀察未來狀況，不排除透過制度與誘因設計，鼓勵更多人才投入，以維持校長來源與教育品質。中市教育局表示，將透過培訓與行政支持，吸引優秀教師投入。

另偏鄉則出現「校長荒」，南投縣仁愛、信義等地多校由主任代理校長，甚至有的一代理就兩年多，忙教學、管學生、顧校務等蠟燭多頭燒。

其中仁愛鄉十五所小學有五校未補實，信義鄉十四所小學有三名代理校長，地方憂心影響校務與文化傳承，呼籲盡速派任正式校長。縣府表示，代理為過度措施，預計新學年補實人力。