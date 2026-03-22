台南安平國中台語海洋詩歌 搭配繪畫抒喜怒哀愁

語言不僅是溝通的工具，更是文化的載體。台南市安平國中建構台灣台語學習情境，深化在地文化認同，創作「台語海洋詩歌」，搭配繪畫表達對海洋的喜怒與哀愁，打造沉浸式學習。

教育部國教署今天透過新聞稿分享，持續推動「國民中小學台灣台語／閩東語沉浸式教學計畫」，並於114學年度補助新台幣2000萬元，支持124校、997班推動，受益學生超過2萬3000名，協助學校營造自然使用本土語文的環境。

安平國中位在有台灣歷史文化古都之稱的台南市，透過繪本帶入課程，引導學生察覺生活在海洋環境的感受，並激發學生靈感，以不同心境創作「台語海洋詩歌」，學生完成的作品，則結合校內海洋書展活動展出。

特別的是，這個書展從準備、創作到展覽是由學生全程參與。透過將本土語言具象化並搭配藝展的模式，不僅讓學生對於本土語言的學習充滿成就感，更讓沉浸式學習氛圍從課堂延伸到整個校園生活。

屏東縣恆春國小創新結合「防災教育」與「數位科技」，讓本土語教學充滿現代感。教師引導學生使用平板電腦進行「數位雙文本」學習，以台灣台語教授「連續單結」與「安全吊帶」的穿戴技巧，展現「做中學」的精神。

另外，恆春國小結合在地民謠特色，透過「師說心語」課程，將詩作依據海洋、古城等主題分類，讓學生在吟唱與數位互動中，深化對家鄉文化的認同，將語言學習變得更具實用性與在地情懷。

國教署表示，這項計畫透過經費支持與專業團隊輔導，學校將在地文化與學科深度融合，讓學生在真實生活情境中自然開口說本土語，展現本土語文教育在校園深耕的具體成效，增進對本土文化的理解與認同。