快訊

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

好脂肪吃對才加分 營養師推薦8種健康又實用的酪梨吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄3校推山野教育 畢業生挑戰2千公尺高山

中央社／ 高雄22日電
高雄市美濃區廣興國小、東門國小及杉林區月美國小聯合推動山野與雙語教育，18日至20日畢業生完成登高山活動。（校方提供）中央社
高雄市美濃區廣興國小、東門國小及杉林區月美國小聯合推動山野與雙語教育，18日至20日畢業生完成登高山活動。（校方提供）中央社

高雄市美濃區廣興國小、東門國小及杉林區月美國小聯合推動山野與雙語教育，帶領畢業生挑戰海拔2000公尺以上高山，完成特富野古道與麟趾山健行。

校方今天發布新聞稿表示，3月18日至20日畢業生完成登高山活動，此行除挑戰體能外，也融入跨領域課程設計。在阿里山國家森林遊樂區內，由外籍教師以全英語進行山野健行與生態教學，讓學生在自然情境中學習相關英語單字與概念，包括步道、生態與無痕山林等。

為確保活動安全，也邀請高雄市面山面海協會協助，提供專業嚮導與戶外教學支援，並在健行過程中指導離線地圖判讀等技能。

廣興國小黃姓畢業生說，登山行程不僅鍛鍊體能與毅力，也親近自然、認識高山生態，非常有趣。月美國小劉姓畢業生說，在阿里山學習英語，結合現場環境，現學現用，非常實用。東門國小李姓畢業生說，爬山走得腳好酸，但對體力訓練有幫助。

主辦的月美國小校長邱怡和表示，3校今年組成山野教育策略聯盟，除此次高山健行外，已規劃多條在地山徑課程，未來也將持續合作推動相關教學。

廣興國小校長林敏琦說，在變換的氣壓與地形中，學生們走進大自然的教室，不僅實地觀察豐富的高山植物，更將雙語學習巧妙融入山野環境。

東門國小校長陳永宏說，把畢業旅行融入山野教育，深具鄉土、環保教育意義，也讓孩子們在小學生活留下深刻、美好的記憶。

海協會 雙語教育 阿里山

延伸閱讀

祖孫同校情牽70年！金門中正國小111年校慶 「三代同堂家庭」動人

學力普測 中市遇反彈 苗栗多表肯定

校地轉型…台南東山水雲校區 走讀山城祕境

相關新聞

小學低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔

不少人回想小學時期，總會發現有個「不成文的規定」：低年級幾乎清一色使用筆芯較粗的鉛筆或三角鉛筆，但升上中高年級後，卻逐漸改用自動鉛筆，甚至繼續用傳統鉛筆還可能被同學笑「太幼稚」。這樣的轉變看似理所當然，卻也讓人好奇原因，近日就有網友在Threads發問，引發熱烈討論。

高雄3校推山野教育 畢業生挑戰2千公尺高山

高雄市美濃區廣興國小、東門國小及杉林區月美國小聯合推動山野與雙語教育，帶領畢業生挑戰海拔2000公尺以上高山，完成特富野...

月蘭獎百萬獎學金 助22名弱勢學童追夢

王月蘭慈善基金會今舉辦第七屆「月蘭獎」頒獎典禮暨傳愛音樂會，表彰22位品德優秀或具有特長、足堪表率的學童。

祖孫同校情牽70年！金門中正國小111年校慶 「三代同堂家庭」動人

金門最大國小中正國小今日迎來創校111週年校慶，校園洋溢熱鬧與溫馨氛圍，從學生展演、傑出校友與資深教職員表揚，到校友齊聚同歡，其中最引人動容的，是「三代同堂」校友家族表揚，12組跨世代家庭同場見證，讓百年校史化為一段段延續至今的生命記憶。

戲水前先學會 北觀處入校宣導防溺撇步：寶特瓶能救命

新北市萬里國中19日舉辦「水域安全宣講」，北海岸及觀音山國家風景區管理處救生教練闕河聖受邀講授「海邊戲水自救術」時強調，安全戲水的首要原則是避免單獨前往海邊，並應選擇有救生員駐點的海域；一旦發生意外，切勿驚慌，應立即通知專業人員協助救援。

疑諾羅病毒...屏東縣萬丹國小師生上吐下瀉 今51學生請假、2住院

屏東縣萬丹國小近日出現44名師生突上吐下瀉，疑食物中毒案，衛生局昨天到學校疫調與環境檢體採驗，學校廚房暫停作業。萬丹國小校方指出，今有51名學生因腸胃問題請假，其中2人住院。衛生局持續監測師生健康狀況。21日運動會照常舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。