高雄3校推山野教育 畢業生挑戰2千公尺高山
高雄市美濃區廣興國小、東門國小及杉林區月美國小聯合推動山野與雙語教育，帶領畢業生挑戰海拔2000公尺以上高山，完成特富野古道與麟趾山健行。
校方今天發布新聞稿表示，3月18日至20日畢業生完成登高山活動，此行除挑戰體能外，也融入跨領域課程設計。在阿里山國家森林遊樂區內，由外籍教師以全英語進行山野健行與生態教學，讓學生在自然情境中學習相關英語單字與概念，包括步道、生態與無痕山林等。
為確保活動安全，也邀請高雄市面山面海協會協助，提供專業嚮導與戶外教學支援，並在健行過程中指導離線地圖判讀等技能。
廣興國小黃姓畢業生說，登山行程不僅鍛鍊體能與毅力，也親近自然、認識高山生態，非常有趣。月美國小劉姓畢業生說，在阿里山學習英語，結合現場環境，現學現用，非常實用。東門國小李姓畢業生說，爬山走得腳好酸，但對體力訓練有幫助。
主辦的月美國小校長邱怡和表示，3校今年組成山野教育策略聯盟，除此次高山健行外，已規劃多條在地山徑課程，未來也將持續合作推動相關教學。
廣興國小校長林敏琦說，在變換的氣壓與地形中，學生們走進大自然的教室，不僅實地觀察豐富的高山植物，更將雙語學習巧妙融入山野環境。
東門國小校長陳永宏說，把畢業旅行融入山野教育，深具鄉土、環保教育意義，也讓孩子們在小學生活留下深刻、美好的記憶。
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