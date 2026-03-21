月蘭獎百萬獎學金 助22名弱勢學童追夢

王月蘭慈善基金會今舉辦第七屆「月蘭獎」頒獎典禮暨傳愛音樂會，表彰22位品德優秀或具有特長、足堪表率的學童。

台北市修德國小的羅弘輔4歲時被診斷罹患「裘馨氏肌肉失養症（DMD）」，這是一種會使肌肉逐漸流失的先天罕見疾病，目前尚無根治方法。為延緩病程，他必須長期服用高劑量類固醇，藥物副作用使骨骼變得脆弱，日常活動需格外小心，無法像一般孩子一樣奔跑、跳躍，直到他接觸了講求專注、節奏與精準的競技疊杯，才找到適合自己的運動與舞台。

2024年，羅弘輔獲選為「中華競技疊杯特別組國手代表」，2025年榮獲總統教育獎，同年10月再度以國手身份參加亞洲錦標賽，取得一金、一銀、三銅的優異成績。透過競技疊杯，他不僅突破身體限制，也展現出堅韌與努力的精神。

另一名來自花蓮縣西富國小的徐婕寧，原本一家四口過著簡單而踏實的生活，去年馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩，大量洪水與泥沙湧入光復鄉，家中蒙受巨大災損高達700萬元，全家陷入巨大的經濟危機之中。

面對家園受創與生活重建的壓力，婕寧沒有退縮。她主動分擔家務、照顧年幼的弟弟，也在忙碌之餘持續努力學習，並練習自己熱愛的空手道。即使生活艱難，她仍與同學在老師指導下完成小論文，參加「花蓮太平洋小論文競賽」並榮獲金獎，且已連續三次獲獎。

就讀南投縣南光國小的幸潔，則是從小跟著哥哥們一起打籃球，教練發現她出色的投籃手感，推薦她加入女籃隊，也開啟了她正規的籃球訓練之路。幸潔每天從家中通勤近一小時到學校練球，當別的孩子還在夢鄉時，她早已在球場上揮汗練習。

幸潔四年級首次參加全國小學籃球錦標賽，便奪得女乙組冠軍；之後更帶領球隊創下全國賽季軍、聯賽第五名及多項冠軍的亮眼成績，個人也多次獲選最佳五人與MVP，這樣的好成績更加堅定了她要在籃球這條道路上持續追夢。

王月蘭慈善基金會董事長王文洋表示，許多孩子因家庭環境限制，難獲得平等的學習機會，求學之路充滿挑戰與艱辛。唯有當他們擁有足夠的學習資源，才能勇敢追夢，實現自我價值，也讓世界因他們的成長而更加美好。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍說，除月蘭獎，「傳愛教室」也是基金會推動重點，每年捐贈各種樂器給偏鄉小學，讓孩子們透過音樂探索自我、培養才華。今年登台表演的大寮國小打擊樂團、德化國小直笛團、洛津國小弦樂團皆為「傳愛教室」受贈單位，看著孩子們握著樂器、專注演奏的模樣，展現對音樂的熱愛，令人感動。

此外，基金會去年起贊助偏鄉國小羽球設備更新，今年更補助羽球教練費用，就是希望透過完善的運動資源與專業指導，讓孩子們能學習與成長。歐陽龍表示，無論是音樂教育或運動發展，基金會希望為孩子們提供更多探索興趣、發揮潛能的機會，讓偏鄉學童也能勇敢追逐夢想。