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小學低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文提問「到底為什麼低年級老師都會規定不能用自動筆」，貼文一出立刻吸引不少老師與家長分享經驗。示意圖/ingimage
有網友發文提問「到底為什麼低年級老師都會規定不能用自動筆」，貼文一出立刻吸引不少老師與家長分享經驗。示意圖/ingimage

不少人回想小學時期，總會發現有個「不成文的規定」：低年級幾乎清一色使用筆芯較粗的鉛筆或三角鉛筆，但升上中高年級後，卻逐漸改用自動鉛筆，甚至繼續用傳統鉛筆還可能被同學笑「太幼稚」。這樣的轉變看似理所當然，卻也讓人好奇原因，近日就有網友在Threads發問，引發熱烈討論。

該網友發文提問，好奇「到底為什麼低年級老師都會規定不能用自動筆」，貼文一出，立刻吸引不少老師與家長分享第一線經驗。有老師直言，小朋友常把筆芯和筆芯盒當玩具，「可以玩一整節課」，光這點就足以成為禁止理由；也有人苦笑表示，曾經沒特別限制，結果學生上課時間幾乎都在處理筆的問題，讓他非常後悔「當初沒先規定」。

從留言中可以歸納出兩大主因，首先是「專注力問題」，不少人指出低年級學生容易被自動鉛筆吸引，像是頻繁按壓筆頭、拆解筆身，甚至把筆芯倒出來玩，有人形容孩子會「一直卡筆、裝筆芯，整節課都在弄筆」。更有誇張留言提到，學生會把筆芯磨成粉灑在桌面，或「不小心」整盒掉滿地，影響課堂秩序之餘，也增加清潔負擔，甚至曾發生筆芯彈出造成危險的情況。

另一個關鍵則是「身體發展」。有網友分析，小手肌耐力還不夠，筆芯容易斷，寫字時若力道控制不好，不只頻繁斷芯，也可能戳破紙張，反而增加挫折感。多位教師也留言提醒，10歲前孩子的手部肌肉仍在發展，握筆姿勢與施力尚未穩定，使用筆芯較粗、阻力較大的鉛筆，反而有助於建立正確書寫習慣。

除了文具使用的規範外，教育現場對低年級的班級經營也常面臨挑戰。本站曾報導，有教師分享自己從高年級轉帶一年級時，直言落差「非常大」，不少狀況讓人措手不及。對此，也有資深老師提供建議，例如當孩子過於吵鬧時，可以先停下教學、不出聲，讓學生自行意識到安靜的重要；或透過「一個口令一個動作」的方式建立秩序。提前訂好清楚規則，也被認為是帶好低年級班級的關鍵之一，讓學生能夠在學習環境中養成自我管理的能力。

小學 班級經營 老師

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