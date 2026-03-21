AI翻譯鳥語抗議綠地變少 北教大實小獲信誼動畫獎

北教大附設實小團隊創作「啾啾翻譯機」動畫，描述主角用AI翻譯鳥語，從最初誤判到除錯，最後聽見鳥兒對綠地減少與氣候炎熱的抗議，獲得信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。

信誼基金會今天舉行第17屆信誼兒童動畫獎頒獎典禮，本屆吸引102國、1618件（國際1530件、台灣88件）參賽，收件規模再創新高。

信誼兒童動畫獎專業組包含首獎、佳作、兒童票選人氣獎、評審特選獎等，印度導演Suresh Eriyat的作品「Desi Oon（聽羊毛在唱歌）」，以真實的羊毛製作停格動畫，融合印度民謠，描繪時代變遷下的土地情感，摘下專業組首獎。

Suresh Eriyat透過事先錄製的影片表示，這部作品描繪人類過去與動物、大自然和諧共處，彼此共生共存的情景；現在人類承受氣候變遷帶來的災難，盼以作品提醒大家，和大自然、動物和平共處，將是通往未來的唯一途徑。

兒童創作組特優由國立台北教育大學附設實驗小學的「啾啾翻譯機」及木子禾親子共學團體創作的「小雨滴的旅行」獲選。

「啾啾翻譯機」描述主角利用AI翻譯鳥語，從最初誤判到修正與除錯，最後聽見鳥兒對都市綠地減少與氣候炎熱的抗議，從科技想像延伸到環境關懷。

「小雨滴的旅行」則從一顆愛心形小水滴發現自己與眾不同開始，透過奇幻旅程，將「接納自我」與「肯定差異」的抽象概念，轉化成動人故事。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，信誼兒童動畫獎自2009年創設，並逐步擴大為國際徵獎、增設台灣兒童創作獎項，如今已成為全球兒童動畫創作者重要的交流平台；今年參賽作品遍及全球不同文化區域，也成為觀察動畫趨勢的重要窗口。