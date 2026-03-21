快訊

中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

趙駿亞家暴判決出爐！判刑2月、賠51萬 吳婉君斷開孽緣近況曝光

台韓都被點名…美伊戰爭衝擊 專家指1煉油副產品恐卡住半導體生產

聽新聞
0:00 / 0:00

AI翻譯鳥語抗議綠地變少 北教大實小獲信誼動畫獎

中央社／ 台北21日電

北教大附設實小團隊創作「啾啾翻譯機」動畫，描述主角用AI翻譯鳥語，從最初誤判到除錯，最後聽見鳥兒對綠地減少與氣候炎熱的抗議，獲得信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。

信誼基金會今天舉行第17屆信誼兒童動畫獎頒獎典禮，本屆吸引102國、1618件（國際1530件、台灣88件）參賽，收件規模再創新高。

信誼兒童動畫獎專業組包含首獎、佳作、兒童票選人氣獎、評審特選獎等，印度導演Suresh Eriyat的作品「Desi Oon（聽羊毛在唱歌）」，以真實的羊毛製作停格動畫，融合印度民謠，描繪時代變遷下的土地情感，摘下專業組首獎。

Suresh Eriyat透過事先錄製的影片表示，這部作品描繪人類過去與動物、大自然和諧共處，彼此共生共存的情景；現在人類承受氣候變遷帶來的災難，盼以作品提醒大家，和大自然、動物和平共處，將是通往未來的唯一途徑。

兒童創作組特優由國立台北教育大學附設實驗小學的「啾啾翻譯機」及木子禾親子共學團體創作的「小雨滴的旅行」獲選。

「啾啾翻譯機」描述主角利用AI翻譯鳥語，從最初誤判到修正與除錯，最後聽見鳥兒對都市綠地減少與氣候炎熱的抗議，從科技想像延伸到環境關懷。

「小雨滴的旅行」則從一顆愛心形小水滴發現自己與眾不同開始，透過奇幻旅程，將「接納自我」與「肯定差異」的抽象概念，轉化成動人故事。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，信誼兒童動畫獎自2009年創設，並逐步擴大為國際徵獎、增設台灣兒童創作獎項，如今已成為全球兒童動畫創作者重要的交流平台；今年參賽作品遍及全球不同文化區域，也成為觀察動畫趨勢的重要窗口。

動畫

延伸閱讀

梁實秋文學獎頒獎 林禹瑄奪散文大師獎、鄧鴻樹獲翻譯大師獎

梁實秋文學大師獎揭曉 林禹瑄、鄧鴻樹獲首獎

梁實秋文學大師獎揭曉 林禹瑄、鄧鴻樹獲首獎

數感盃競賽報名創新高 AI共創正負號變武俠對決

相關新聞

祖孫同校情牽70年！金門中正國小111年校慶 「三代同堂家庭」動人

金門最大國小中正國小今日迎來創校111週年校慶，校園洋溢熱鬧與溫馨氛圍，從學生展演、傑出校友與資深教職員表揚，到校友齊聚同歡，其中最引人動容的，是「三代同堂」校友家族表揚，12組跨世代家庭同場見證，讓百年校史化為一段段延續至今的生命記憶。

戲水前先學會 北觀處入校宣導防溺撇步：寶特瓶能救命

新北市萬里國中19日舉辦「水域安全宣講」，北海岸及觀音山國家風景區管理處救生教練闕河聖受邀講授「海邊戲水自救術」時強調，安全戲水的首要原則是避免單獨前往海邊，並應選擇有救生員駐點的海域；一旦發生意外，切勿驚慌，應立即通知專業人員協助救援。

疑諾羅病毒...屏東縣萬丹國小師生上吐下瀉 今51學生請假、2住院

屏東縣萬丹國小近日出現44名師生突上吐下瀉，疑食物中毒案，衛生局昨天到學校疫調與環境檢體採驗，學校廚房暫停作業。萬丹國小校方指出，今有51名學生因腸胃問題請假，其中2人住院。衛生局持續監測師生健康狀況。21日運動會照常舉行。

擠不進的窄門、睡不飽的童年 瘋搶私中揭家長內捲焦慮

向來寧靜的校園山區道路，因為一場私中入學考而水洩不通。這樣的景象，每年私中考季不斷上演，今年又更嚴重。競逐私中看似孩子的升學戰，實際上多源於父母的焦慮，教育內捲越來越激烈，一窩蜂搶進私中窄門，代價不容輕忽。

超好考！校長甄選錄取率爆衝「3取1」 揭領導人才斷層困境

彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。然而門檻降低的背後，反映的是校長退休潮來襲、缺額持續擴大，教育現場也憂心領導人才出現斷層，優秀從教人員不願承擔，校園領導力恐成一攤死水。

高雄中學音樂賽摘6特優 「普特融合」跨班合作成亮點

高雄中學在114學年度全國學生音樂比賽一舉拿下6項特優、2項優等表現亮眼，普通班學生成績也不俗，凸顯近年推動的「普特融合」逐步展現音樂實力與多元學習成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。