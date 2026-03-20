戲水前先學會 北觀處入校宣導防溺撇步：寶特瓶能救命

新北市萬里國中19日舉辦「水域安全宣講」，北海岸及觀音山國家風景區管理處救生教練闕河聖受邀講授「海邊戲水自救術」時強調，安全戲水的首要原則是避免單獨前往海邊，並應選擇有救生員駐點的海域；一旦發生意外，切勿驚慌，應立即通知專業人員協助救援。

隨著天氣變熱，學生戲水活動頻繁，溺水風險也隨之提高。為降低意外發生，北觀處與聯合報教育事業部合作，除透過《好讀周報》介紹海邊潛藏的危機與自救、救人方法，也安排救生教練與閱讀老師走入校園，前往新北市萬里國中、三芝國中、三芝國小及基隆市銘傳國中，透過講座與學習單，引導學生深入認識水域安全。

北觀處指出，北海岸海流與地形變化多端，建議民眾優先選擇淺水灣、白沙灣、中角灣等設有救生員的海域戲水。即使部分地點無救生員駐點，岸邊也設有救生圈與救生繩索，供緊急救援使用。

闕河聖表示，避免離岸流的方式，是事前向救生員或熟悉海況的衝浪者詢問；若不慎遭遇離岸流，不要試圖逆流游泳回岸，以免體力透支。此時應保持冷靜並採取仰漂姿勢，等待離岸流流速趨緩，再往側邊游出，之後藉著往岸邊的浪回岸。

他也提醒，若發現他人溺水，應優先尋求救生員協助；若現場無救生員，可利用救生圈、繩索、或收集數個空的寶特瓶一起裝在塑膠袋內，做成一個簡易的浮具拋給待救者，同時撥打110、119、118或112求援，「切勿貿然下水救人，溺水者在掙扎時力量驚人，容易將救援者一同拖入險境。」

闕河聖說明，溺水會導致嗆水與嚴重缺氧，嗆水可能造成肺泡受損；若缺氧超過4分鐘恐造成腦部傷害，超過6分鐘則可能出現不可逆損傷，甚至危及生命，因此只要出現呼吸困難等症狀，務必儘速就醫。

儘管萬里國中鄰近海域，多數學生卻不諳水性，僅在校本課程中接觸溯溪。九年級學生李品寬與許佳心表示，過去少有機會學習溺水自救，此次講座收穫豐富，尤其學到利用寶特瓶、塑膠袋與繩子製作簡易救生繩袋的方法，能在關鍵時刻多爭取一線生機。

基隆銘傳國中學生在學習單上畫離岸流形成方式及如何逃生。圖／教育事業部提供

北觀處19日到新北萬里國中宣導防溺水，學生覺得收穫滿滿。圖／教育事業部提供

新北三芝國中學生閱讀好讀周報上介紹離岸流的專題報導。圖／教育事業部提供

新北三芝國小學生上台示範如何穿救生衣。圖／教育事業部提供