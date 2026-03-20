快訊

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

聽新聞
0:00 / 0:00

戲水前先學會 北觀處入校宣導防溺撇步：寶特瓶能救命

聯合報／ 教育事業部
基隆銘傳國中學生學習如何CPR。圖／教育事業部提供
基隆銘傳國中學生學習如何CPR。圖／教育事業部提供

新北市萬里國中19日舉辦「水域安全宣講」，北海岸及觀音山國家風景區管理處救生教練闕河聖受邀講授「海邊戲水自救術」時強調，安全戲水的首要原則是避免單獨前往海邊，並應選擇有救生員駐點的海域；一旦發生意外，切勿驚慌，應立即通知專業人員協助救援。

隨著天氣變熱，學生戲水活動頻繁，溺水風險也隨之提高。為降低意外發生，北觀處與聯合報教育事業部合作，除透過《好讀周報》介紹海邊潛藏的危機與自救、救人方法，也安排救生教練與閱讀老師走入校園，前往新北市萬里國中、三芝國中、三芝國小及基隆市銘傳國中，透過講座與學習單，引導學生深入認識水域安全。

北觀處指出，北海岸海流與地形變化多端，建議民眾優先選擇淺水灣、白沙灣、中角灣等設有救生員的海域戲水。即使部分地點無救生員駐點，岸邊也設有救生圈與救生繩索，供緊急救援使用。

闕河聖表示，避免離岸流的方式，是事前向救生員或熟悉海況的衝浪者詢問；若不慎遭遇離岸流，不要試圖逆流游泳回岸，以免體力透支。此時應保持冷靜並採取仰漂姿勢，等待離岸流流速趨緩，再往側邊游出，之後藉著往岸邊的浪回岸。

他也提醒，若發現他人溺水，應優先尋求救生員協助；若現場無救生員，可利用救生圈、繩索、或收集數個空的寶特瓶一起裝在塑膠袋內，做成一個簡易的浮具拋給待救者，同時撥打110、119、118或112求援，「切勿貿然下水救人，溺水者在掙扎時力量驚人，容易將救援者一同拖入險境。」

闕河聖說明，溺水會導致嗆水與嚴重缺氧，嗆水可能造成肺泡受損；若缺氧超過4分鐘恐造成腦部傷害，超過6分鐘則可能出現不可逆損傷，甚至危及生命，因此只要出現呼吸困難等症狀，務必儘速就醫。

儘管萬里國中鄰近海域，多數學生卻不諳水性，僅在校本課程中接觸溯溪。九年級學生李品寬與許佳心表示，過去少有機會學習溺水自救，此次講座收穫豐富，尤其學到利用寶特瓶、塑膠袋與繩子製作簡易救生繩袋的方法，能在關鍵時刻多爭取一線生機。

基隆銘傳國中學生在學習單上畫離岸流形成方式及如何逃生。圖／教育事業部提供
基隆銘傳國中學生在學習單上畫離岸流形成方式及如何逃生。圖／教育事業部提供

北觀處19日到新北萬里國中宣導防溺水，學生覺得收穫滿滿。圖／教育事業部提供
北觀處19日到新北萬里國中宣導防溺水，學生覺得收穫滿滿。圖／教育事業部提供

新北三芝國中學生閱讀好讀周報上介紹離岸流的專題報導。圖／教育事業部提供
新北三芝國中學生閱讀好讀周報上介紹離岸流的專題報導。圖／教育事業部提供

新北三芝國小學生上台示範如何穿救生衣。圖／教育事業部提供
新北三芝國小學生上台示範如何穿救生衣。圖／教育事業部提供

延伸閱讀

新北開放校園 共好變共毀 有學校暫停開放

新北林口國中開放球場卻被亂丟垃圾 校方緊急宣布：關閉1周

校園救護升級 三合一急救甦醒器到位

親水不溺水

相關新聞

疑諾羅病毒...屏東縣萬丹國小師生上吐下瀉 今51學生請假、2住院

屏東縣萬丹國小近日出現44名師生突上吐下瀉，疑食物中毒案，衛生局昨天到學校疫調與環境檢體採驗，學校廚房暫停作業。萬丹國小校方指出，今有51名學生因腸胃問題請假，其中2人住院。衛生局持續監測師生健康狀況。21日運動會照常舉行。

超好考！校長甄選錄取率爆衝「3取1」 揭領導人才斷層困境

彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。然而門檻降低的背後，反映的是校長退休潮來襲、缺額持續擴大，教育現場也憂心領導人才出現斷層，優秀從教人員不願承擔，校園領導力恐成一攤死水。

戲水前先學會 北觀處入校宣導防溺撇步：寶特瓶能救命

新北市萬里國中19日舉辦「水域安全宣講」，北海岸及觀音山國家風景區管理處救生教練闕河聖受邀講授「海邊戲水自救術」時強調，安全戲水的首要原則是避免單獨前往海邊，並應選擇有救生員駐點的海域；一旦發生意外，切勿驚慌，應立即通知專業人員協助救援。

擠不進的窄門、睡不飽的童年 瘋搶私中揭家長內捲焦慮

向來寧靜的校園山區道路，因為一場私中入學考而水洩不通。這樣的景象，每年私中考季不斷上演，今年又更嚴重。競逐私中看似孩子的升學戰，實際上多源於父母的焦慮，教育內捲越來越激烈，一窩蜂搶進私中窄門，代價不容輕忽。

高雄中學音樂賽摘6特優 「普特融合」跨班合作成亮點

高雄中學在114學年度全國學生音樂比賽一舉拿下6項特優、2項優等表現亮眼，普通班學生成績也不俗，凸顯近年推動的「普特融合」逐步展現音樂實力與多元學習成果。

學生認證不足…竹縣連6年客語評核佳等 縣府爭取合理評核機制

新竹縣長期推動客語傳承，連續6年在「客語為通行語」評核獲佳等肯定。縣府秘書長李安妤昨拜會客委會，針對評核制度、學生客語能力認證及地方執行困境提出調整計分權重、修正母數範圍、優化報名系統等建議，均獲正向回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。