疑諾羅病毒...屏東縣萬丹國小師生上吐下瀉 今51學生請假、2住院

屏東縣萬丹國小近日出現44名師生突上吐下瀉，疑食物中毒案，衛生局昨天到學校疫調與環境檢體採驗，學校廚房暫停作業。萬丹國小校方指出，今有51名學生因腸胃問題請假，其中2人住院。衛生局持續監測師生健康狀況。21日運動會照常舉行。

萬丹國小營養午餐採公辦民營，18日學校接獲通報後，衛生局19日展開調查，18日當天午餐是炒飯。18日晚間學校陸續接到導師通報，44 名師生上吐下瀉，拉肚子等。

萬丹國小營養午餐除供應給萬丹國小外，還有周邊的萬丹國小竹林分校跟興華國小，供應約1000多名師生；校方表示，懷疑是諾羅病毒，發生腸胃不適約40多人，若是食物中毒應會擴及到其他師生。明天21日是運動會，可能學生在彩排聚集時傳染到諾羅，但詳細情況仍待衛生局檢驗。

教育處表示，今有51名學童因腸胃不適請假，其中有2學童住院，1人預計今可出院。老師今全數都有來上班。學校已暫停廚房作業，環境清消，緊急調度中央廚房供應學童營養午餐。

衛生局表示，已要求學校廚房暫停作業，環境清消，須確認衛生環境改善，通過複查後始得恢復供餐，後續依規定將相關事證移請屏東地檢署偵辦。

屏東縣府衛生局19日到萬丹國小廚房採樣調查。圖／屏東縣衛生局提供