擠不進的窄門、睡不飽的童年 瘋搶私中揭家長內捲焦慮

彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。然而門檻降低的背後，反映的是校長退休潮來襲、缺額持續擴大，教育現場也憂心領導人才出現斷層，優秀從教人員不願承擔，校園領導力恐成一攤死水。

2026-03-20 12:44