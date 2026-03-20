快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

男生擦指甲油「太娘」？西甲足球員遭遇恐同風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化校長變好考？不到3人就上榜 錄取率暴衝揭人才荒

聯合報／ 記者林敬家余采瀅／連線即時報導
彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。報系資料照
彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。報系資料照

彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。然而門檻降低的背後，反映的是校長退休潮來襲、缺額持續擴大，教育現場也憂心領導人才出現斷層，優秀從教人員不願承擔，校園領導力恐成一攤死水。

從近三年數據來看，缺額逐年增加，但報考人數未同步成長。國小12學年度43人報考錄取5人，113學年56人報考錄取12人，114學年度51人報考錄取18人，錄取率由11.6%大幅提升至35.3%；國中方面，112年度未辦甄選，113學年度22人報考錄取4人，114學年度16人報考錄取6人，錄取率同樣上升，競爭強度明顯下降。

有現任校長指出，過去若當年度釋出較多名額，往往會帶動報考意願，但近年卻未見相同效應。他回憶約10年前報考校長時，約10人錄取1人，競爭激烈，如今一次錄取18人，反映需求大幅增加，但投入意願卻未同步提升。

前富山國小校長鄭孟忠因教育環境改變等因素，去年55歲即選擇退休，並將多年教育與人生觀察寫成「漫談人性」。他指出，早年校長甄選競爭激烈，自己2007年報考時，12人僅錄取1人，不少人組讀書會，甚至修習大學培訓課程，「考三、五年才上很正常」。他也說，過去教育界普遍將擔任校長視為職涯重要成就，如今報考意願卻下降，連他自己也不太鼓勵他人投入；在錄取率大幅提高的情況下，長期恐影響校長整體素質。

一名國中資深主任分析，校長職務對內對外壓力沉重，許多決策身不由己，反而主任能在專業領域中累積並實踐教育熱忱；再加上薪資結構差距有限，校長主管加給約8千元、主任約5千元，部分資深主任整體待遇不低於校長，導致報考誘因降低。

彰化縣府教育處表示，從近年數據觀察，校長甄選報考人數仍屬穩定，未來將持續關注趨勢，必要時評估透過相關措施鼓勵更多主任投入甄選，以維持校務領導人才來源。相較之下，台中市今年國中小候用校長甄選，國小104人報考錄取22人、國中52人報考錄取10人，市府指出將持續透過培訓機制與行政資源支持，吸引優秀教師投入校長行列。

彰化縣

延伸閱讀

板橋區海山高中繁星放異彩 33位學子錄取頂尖學府

繁星放榜！屏北高中3人齊上台大 打破20年紀錄 共同點是沒補習

有責無權熬到退休 公校留不住校長

陽明交大高雄碩士班招生 電子物理系358人搶15名額

相關新聞

疑諾羅病毒？運動會前夕萬丹國小44名師生上吐下瀉 廚房停工

屏東縣萬丹國小驚傳疑食物中毒案，學校3月18日晚間接獲導師回報，有學生陸續出現上吐下瀉，經統計共44名師生，衛生局19日上午到校疫調與環境檢體採樣，要求學校廚房暫停作業，環境清消。

彰化校長變好考？不到3人就上榜 錄取率暴衝揭人才荒

彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。然而門檻降低的背後，反映的是校長退休潮來襲、缺額持續擴大，教育現場也憂心領導人才出現斷層，優秀從教人員不願承擔，校園領導力恐成一攤死水。

高雄中學音樂賽摘6特優 「普特融合」跨班合作成亮點

高雄中學在114學年度全國學生音樂比賽一舉拿下6項特優、2項優等表現亮眼，普通班學生成績也不俗，凸顯近年推動的「普特融合」逐步展現音樂實力與多元學習成果。

學生認證不足…竹縣連6年客語評核佳等 縣府爭取合理評核機制

新竹縣長期推動客語傳承，連續6年在「客語為通行語」評核獲佳等肯定。縣府秘書長李安妤昨拜會客委會，針對評核制度、學生客語能力認證及地方執行困境提出調整計分權重、修正母數範圍、優化報名系統等建議，均獲正向回應。

樹德家商舞團再登頂 奪全國舞蹈冠軍寫二連霸紀錄

高雄市樹德家商表演藝術科連續2年拿下全國舞蹈冠軍，穩居全國舞壇頂尖之列，亮眼成績背後，展現的不僅是舞台爆發力，更是長年扎根訓練累積的厚實底蘊；舞齡逾10年的隊長陳侑群，精通古典、民族及現代舞，以穩定節奏與經驗帶領舞團克服壓力，寫下二連霸的紀錄。

教師質疑 普測占用正課 干擾教學

國中小本學期受春節假期影響，整體課程進度已相當緊湊，台中市教育局規畫五月辦理國小五年級基本學力普測，引發基層教師與家長反彈，質疑政策重複、干擾教學節奏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。