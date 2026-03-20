彰化校長變好考？不到3人就上榜 錄取率暴衝揭人才荒

彰化縣今年校長甄選出現錄取率明顯攀升的現象，國小51人報考錄取18人、國中16人報考錄取6人，平均不到3人就有1人錄取，被形容為「超好考」。然而門檻降低的背後，反映的是校長退休潮來襲、缺額持續擴大，教育現場也憂心領導人才出現斷層，優秀從教人員不願承擔，校園領導力恐成一攤死水。

從近三年數據來看，缺額逐年增加，但報考人數未同步成長。國小12學年度43人報考錄取5人，113學年56人報考錄取12人，114學年度51人報考錄取18人，錄取率由11.6%大幅提升至35.3%；國中方面，112年度未辦甄選，113學年度22人報考錄取4人，114學年度16人報考錄取6人，錄取率同樣上升，競爭強度明顯下降。

有現任校長指出，過去若當年度釋出較多名額，往往會帶動報考意願，但近年卻未見相同效應。他回憶約10年前報考校長時，約10人錄取1人，競爭激烈，如今一次錄取18人，反映需求大幅增加，但投入意願卻未同步提升。

前富山國小校長鄭孟忠因教育環境改變等因素，去年55歲即選擇退休，並將多年教育與人生觀察寫成「漫談人性」。他指出，早年校長甄選競爭激烈，自己2007年報考時，12人僅錄取1人，不少人組讀書會，甚至修習大學培訓課程，「考三、五年才上很正常」。他也說，過去教育界普遍將擔任校長視為職涯重要成就，如今報考意願卻下降，連他自己也不太鼓勵他人投入；在錄取率大幅提高的情況下，長期恐影響校長整體素質。

一名國中資深主任分析，校長職務對內對外壓力沉重，許多決策身不由己，反而主任能在專業領域中累積並實踐教育熱忱；再加上薪資結構差距有限，校長主管加給約8千元、主任約5千元，部分資深主任整體待遇不低於校長，導致報考誘因降低。

彰化縣府教育處表示，從近年數據觀察，校長甄選報考人數仍屬穩定，未來將持續關注趨勢，必要時評估透過相關措施鼓勵更多主任投入甄選，以維持校務領導人才來源。相較之下，台中市今年國中小候用校長甄選，國小104人報考錄取22人、國中52人報考錄取10人，市府指出將持續透過培訓機制與行政資源支持，吸引優秀教師投入校長行列。