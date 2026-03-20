高雄中學音樂賽摘6特優 「普特融合」跨班合作成亮點

高雄中學在114學年度全國學生音樂比賽一舉拿下6項特優、2項優等表現亮眼，普通班學生成績也不俗，凸顯近年推動的「普特融合」逐步展現音樂實力與多元學習成果。

此次表現最為亮眼的，仍屬音樂班（A組）在室內樂項目的全面優勢。木管五重奏、鋼琴三重奏與鋼琴五重奏皆奪得特優，從技巧穩定度到詮釋層次，皆具高度完成度，顯示雄中在專業音樂教育體系上的深厚底蘊。

不過，相較於單純的「成績表現」，更值得關注的是雄中在學習模式上的調整。近年校方推動「普特融合」，打破音樂班與普通班之間的界線，讓不同背景學生共同參與團隊與競賽。

雄中表示，這屆獲得特優的口琴四重奏、管樂合奏，以及獲優等的打擊重奏，皆由跨班別組隊完成，成為這項教育策略的具體成果。

音樂班學生多扮演技術引導角色，協助整體表現的精緻化；普通班學生以高度參與與多元思維，補足團隊活力與創意，這種互補不僅提升競賽表現，也轉向更強調合作與整合能力的歷程。

此外，男聲合唱再度拿下特優，延續長年穩定表現，弦樂四重奏與打擊重奏亦獲優等，校內音樂發展已從單一強項，擴展至多元學習。

雄中指出，音樂競賽的意義不僅止於名次，而在於學生在排練與合作中累積的經驗，包括團隊默契、溝通能力與責任感。

高雄中學在114學年度全國學生音樂比賽一舉拿下6項特優、2項優等表現亮眼。圖／高雄中學提供