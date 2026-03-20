竹縣連6年客語評核佳等 縣府拜會客委會爭取合理評核機制
新竹縣長期推動客語傳承，連續6年在「客語為通行語」評核獲佳等肯定。縣府秘書長李安妤昨拜會客委會，針對評核制度、學生客語能力認證及地方執行困境提出調整計分權重、修正母數範圍、優化報名系統等建議，均獲正向回應。
李安妤表示，「客語為通行語」評核第7年，竹縣連續6年佳等、年獎金100萬，名列全國第二；苗栗縣連年優等、年500萬。縣府分析，未升優等主因高中以下學生認證不足，估計需再增約6000人才能達標。
統計顯示，去年12月報名客語認證學生3025人，今年至今已達8252人，5月單月4730人創新高，推動成效明顯。但民政處長陳建淳指出，客委會去年12月調整高中以下學生認證計分方式，未與地方充分討論，縣府估算新制下達標所需通過人數大幅增加，執行難度提高。
陳建淳說，地方推動客語認證需長期行政、教學與資源投入，若評核標準調整過快且缺乏緩衝期，將增加地方負擔，影響持續推動意願。新竹縣並非反對提高標準，而是希望中央在制度設計上兼顧政策目標與地方實務條件，確保各縣市可穩健推進。
教育局長蔡淑貞表示，縣府在拜會客家委員會時提出3項建議。首先，建議調整「客語為通行語」評核中學生認證指標的權重與門檻，並將評核範圍修正為國小中年級至國中，以避免低年級操作能力不足或高中跨縣市就讀情形影響評核結果。
其次，縣府建議優化認證報名流程，包括增加團體報名照片批次匯入功能、延長資料送出期限至報名截止日，並結合本土語課程於平日辦理到校施測，以提升學生參與意願與便利性。第三，縣府呼籲建立高中升大學階段的客語認證鼓勵機制，目前國中已有超額比序加分，但高中學生缺乏誘因，若能延伸至升學階段，將有助持續推動客語學習。
對此，據縣府轉述客委會處長何金樑均給予正向回應，並邀請縣府彙整相關精進方案函送客委會研議，期能確保評核制度兼具公平性與實務可行性，避免因門檻過高而影響地方推動信心，共同推動客語永續發展。
縣長楊文科強調，中央與地方若能在制度設計上緊密合作，並兼顧基層推動現況，將有助客語政策在校園與生活中落實。
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