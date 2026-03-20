樹德家商舞團再登頂 奪全國舞蹈冠軍寫二連霸紀錄

高雄市樹德家商表演藝術科連續2年拿下全國舞蹈冠軍，穩居全國舞壇頂尖之列，亮眼成績背後，展現的不僅是舞台爆發力，更是長年扎根訓練累積的厚實底蘊；舞齡逾10年的隊長陳侑群，精通古典、民族及現代舞，以穩定節奏與經驗帶領舞團克服壓力，寫下二連霸的紀錄。

去年作品「桃林敘」，已讓團隊跨出校園舞台，不僅奪下全國特優第一名，更入選114年特優舞蹈團隊代表登上衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出，精湛舞藝震撼全場，博得滿堂彩。

今年再推出的新作「魚躍龍門」，團隊以經典神話為基礎，將逆流而上、化魚為龍的意象，轉化為當代舞蹈語言，舞者透過流動的肢體線條模擬水中狀態，關鍵段落也結合高難度技巧爆發舞台魅力。

指導教師梁宇閎指出，魚躍龍門希望傳達的不僅是舞蹈作品本身，更是一種面對人生的態度，在風浪中仍堅持信念與勇氣，持續奮鬥才能跨越關卡、完成蛻變。

隊長陳侑群舞齡逾十年，兼具古典、民族與現代舞紮實基礎，今年全國學生舞蹈比賽區決賽中表現穩健，勇奪高中職個人組特優第4名，於古典舞與民俗舞項目分別拿下優等第7名及第2名。

「站在舞台上，音樂一響起的那一刻，所有疲憊都變得值得。」陳侑群表示，能在全國舞台獲得肯定，是對長期努力的回報，也更加堅定自己走在舞蹈這條路上的初心，感謝老師排練期間的細心指導與不斷鼓勵，讓自己在一次次挑戰中突破極限。

樹德家商表示，舞團排練過程從基本功、創作能力到舞台表現的整合培養出競賽實力，站穩全國舞台，未來將持續深耕舞蹈教育，強化學生專業能力與舞台自信，鼓勵學子勇敢追夢，在更寬廣的舞台上發光發熱。

樹德家商今年以魚躍龍門拿下全國特優第一名佳績，寫下二連霸紀錄。圖／高雄市樹德家商提供

樹德家商表演藝術科長期扎根訓練培養競賽實力，站穩全國舞台。圖／高雄市樹德家商提供

高雄市樹德家商表演藝術科在全國學生舞蹈比賽連續2年拿下全國冠軍。圖／高雄市樹德家商提供