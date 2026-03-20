擴大校園開放有民意壓力 家長團體：落實管理前 勿貿然決策
新北民政局近期辦理行動治理座談，常有里長反映盼拉長校園開放時間。但有校長坦言，是否開放陷兩難，管理太嚴得罪人，過於便民將伴隨風險，不得不慎。家長團體認為，若管理無法落實，不該貿然開放更長時段，增加學校困擾。
新北市中小學家長會長協會游沛淇說，孩子在校園內的安全一定要放在首位，許多學校有課後班，孩子離開校園時間較晚，若與開放時間重疊，家長難免會擔憂在廁所或校園僻處等，是否會有治安疑慮，且各校條件不同，警衛或保全要顧校門口動態，校內巡邏時間有限，若管理無法落實，不該貿然開放更長時段。
新北市鼻頭國小因近鼻頭步道，假日遊客多，遊客會想進校園借廁所，校門口則寫有「校園不開放」。校長李延昌說，該校開放課後時段讓民眾進校園打球、跑步，但僅開放至晚間六點，遊客、登山客一律不放行，若遇行動不便長輩或輪椅族仍會通融。
「幾乎每一位校長都會遇到校園開放的民意壓力。」新北一名資深校長說，他曾在某校服務時，該校平日清晨六點開放，議員卻要求清晨四點開放，理由是社區長輩早起要有空間運動，但學校基於校園安全及安寧並未妥協。
資深校長指，目前校園開放授權給各校因地制宜，民眾進校園除運動，也會有人進校園約會及放煙火等，最困擾的問題是製造垃圾，造成環境管理的負荷。
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