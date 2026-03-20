新北開放校園 共好變共毀 有學校暫停開放

新北三○二所學校幾乎都開放校園供社區民眾使用，卻為學校帶來困擾。今年一月完工的林口國中光電球場遭民眾亂丟垃圾，緊急宣布暫停開放一周，地方感嘆「球場亮了、學校卻髒了」；三峽、中和國小等校也曾發現脫序行為。教育局表示，開放前提是「學生安全優先、社區共享並重」。

林口區多雨潮濕，林口國中募款興建屋頂光電板及球場提供遮風避雨空間，原是社區共好概念，加上區公所協助爭取LED照明燈，球場對外開放至晚上九點半讓民眾使用。但校方發現，打球民眾製造大量垃圾更破壞公物，決定暫停開放球場一周。

校方表示，校園被民眾弄髒亂，甚至還把三角錐丟到球架上，打掃學生很委屈，暫停開放是希望使用者反思，若不愛惜場地將無法繼續開放，若再發生類似行為，暫停開放時間會延長為一個月。

「這根本造成學生困擾，要將心比心。」在地市議員蔡淑君表示，亂丟三角錐已是破壞公物，現場還有菸蒂，她將爭取加裝專屬監視器，並研擬開罰機制，也替學校爭取圍牆與警衛亭重建經費。

三峽國小過去也曾有民眾攜帶飲料外食，用餐後扔在校園內；甚至在學校未開放時段翻牆進入 。校方找到當事人勸導，邀請民眾共同維護環境。

中和國小是周邊社區住戶運動好去處，校方表示，校內放置垃圾桶，民眾卻丟家庭垃圾，還有長蛆的廚餘，現在已移除垃圾桶，以免增加學生打掃壓力。

教育局表示，目前僅一所中途學校基於學生輔導及校園管理特殊需求未開放。教育局支持校園在安全無虞下適度開放，前提是「學生安全優先、社區共享並重」，後續請學校強化場地巡檢及環境維護，並視改善情形彈性調整。

新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言。圖／蔡淑君提供