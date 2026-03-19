教師質疑 普測占用正課 干擾教學

國中小本學期受春節假期影響，整體課程進度已相當緊湊，台中市教育局規畫五月辦理國小五年級基本學力普測，引發基層教師與家長反彈，質疑政策重複、干擾教學節奏。

多名教師直言，普測將占用三節正課時間，且時間緊接既有的學習扶助科技化評量篩選測驗，等同短期內連續進行多次大型測驗，壓縮正常授課空間，也加重學生負擔。有教師直言：「課都上不完了，還要為考而考？」認為教育局一方面要求教學正常化，另一方面卻增加考試頻率，形同自相矛盾。

台中陳姓教師表示，本學期因春節假期影響，課程進度已相當吃緊，此次基本學力檢測勢必干擾教學安排，「實在擾民」。另楊姓教師也指出，普測結束後不久即接續科技化評量篩選測驗，「請問教育局教學正常化在哪裡？」直言「一紙公文破壞教學正常化」。

台中市有家長認為，透過全市性檢測有助掌握孩子學習落點，及早發現國英數基礎不足，作為後續補強依據，另可提供政府調整教育資源的參考；但也有家長質疑，現行已有學習扶助科技化評量，普測恐屬重複施測，徒增學生負擔。

也有家長指出，學生表現受家庭背景與城鄉資源差異影響，單一測驗難以全面反映能力，呼籲政策應審慎設計，避免過度測驗化，回歸以學生學習為本。

此外，教師也憂心，台中市的補習風氣全國最盛，全市性普測恐讓國小高年級學生過早承受比較與標籤壓力，「加強補習動機」，呼籲政策應回歸學生學習本質，避免過度測驗化。