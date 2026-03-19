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學力普測 中市遇反彈 苗栗多表肯定

聯合報／ 記者余采瀅吳傑沐／連線報導
台中市五月舉行國、英、數三科基本學力普測，引發教師反彈；苗栗縣已實施多年，今年再加考自然科。圖／苗縣府教育處提供
台中市五月舉行國、英、數三科基本學力普測，引發教師反彈；苗栗縣已實施多年，今年再加考自然科。圖／苗縣府教育處提供

台中市國小五年級學生將於五月廿八日進行國語文、英語文與數學三科基本學力普測，約兩萬七千多名學生受測。教產工會指已有「學習扶助科技化評量」功能重疊，加重基層負擔，違背教育局標榜的「行政減量」，呼籲停辦。中市教育局說，學力檢測是作整體分析使用，重在精進教學，已實施多年的苗栗縣教育處表示，未傳反彈聲浪。

全台有十六個縣市長年自主辦理國小基本學力測驗。台中多位教師透過工會反映，測驗雖以診斷為名，但實務上仍須動員校內人力處理考務、資料建置與成績上傳等工作，對兼任行政職務的教師而言負擔不輕；同時，學生與家長須面對額外考試壓力，形成「測驗常態化」現象。

台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，全國已推動科技化評量制度，於五至六月進行篩選測驗、十一至十二月辦理成長測驗，已可掌握學生學習狀況並提供補救教學。教育局再辦理小五普測，重複投入資源，且增加考務負擔外，還須處理近三萬筆學生個資上傳作業，對基層形成壓力。

林碩杰表示，五年級學生正處於學習發展的關鍵期，過早導入全市性競爭型評量，恐造成學習焦慮與標籤化效應。若未來測驗結果與教師績效或校長遴選產生連動，會導致「為考試而教」的偏差。

台中市教育局回應，學力檢測與學習扶助評量功能不同。學習扶助評量主要在找出個別學生學習弱點，提供適切補強教學；學力檢測則透過具信度與效度的標準化工具，蒐集全市整體數據，分析學生學習表現與差異，作為學校課程規畫、教師教學調整及教育政策檢討的重要依據。教育局強調，測驗結果不作學校評比，也不列為評鑑指標。

苗栗縣政府教育處表示，當地辦理基本學力檢測多年，未出現明顯反彈聲浪。今年除國、英、數外，並新增自然科，對象涵蓋國小三年級至國中二年級。教育處指出，試題由專業命題團隊負責，僅三年級英語由縣內教學團隊出題，整體並未增加學校行政負擔。

苗栗縣教育處長葉芯慧說明，該縣檢測以「診斷學習」為核心，透過系統化分析，掌握學生在單元概念上的落差，並延伸至班級與學校層級，作為教學研究與改進依據。教育處再結合各領域輔導團進入校園，協助教師強化教學策略，對正式教師及代課教師皆具參考價值。六月公布結果，學生也可利用暑假期間進行補強，不少家長持正面看法。

學生 補救教學 行政減量 學力 台中 苗栗

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