曾失去一切…台東高中生王永霖從病榻爬起狂奔 田徑3破全國紀錄
曾因重大車禍導致腦部重創、幾乎喪失生活能力的台東高中學生王永霖，歷經3年艱辛復健後重返運動場，近日在「114學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽」T20級賽事中表現亮眼，一舉刷新100公尺、200公尺及跳遠三項全國紀錄，以驚人毅力寫下逆轉人生的動人篇章。
王永霖於2022年底發生嚴重車禍，當時正值積極投入羽球與田徑訓練階段，卻在返家途中遭逢意外，經診斷為外傷性頭部損傷、腦內出血及瀰漫性軸突損傷，情況一度危急。手術後入住加護病房13天，甦醒初期無法站立、進食與表達，生活能力幾近歸零，住院長達41天才逐步穩定出院。
然而，腦傷後遺症仍持續影響其生活與行動，包括雙眼右側偏盲、短期記憶障礙，以及右側肢體無力與平衡不穩。面對身心重創，王永霖並未放棄，除接受中西醫治療與高壓氧療程外，也透過拳擊訓練提升反應能力，並學習爵士鼓強化手腳協調，逐步重建身體機能。
2024年，王永霖考入台東高中體育班，重返運動場。盡管因視野受限，在訓練過程中多次受傷，但在家人與教練持續支持下，他仍堅持訓練，並於去年起接受系統性認知治療，整體狀況明顯改善。
今年會長盃田徑錦標賽T20級賽事中，王永霖展現復健成果，100公尺項目將全國紀錄推進1.42秒；200公尺跑出24秒39佳績，大幅刷新原紀錄10.32秒；跳遠項目更打破塵封12年的全國紀錄，表現令人驚艷。
從病床到賽場，王永霖的復出不僅是競技實力的展現，更體現堅韌不拔的生命力。他表示，這場意外雖一度奪走生活能力，但也讓他更加珍惜每一次站上跑道的機會。目前他已投入高強度訓練，目標鎖定國手選拔賽，期盼未來能入選中華代表隊，站上國際舞台，為自己與台灣爭光。
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