台中小五國英數學力普測傳反彈 苗縣年年辦「今年加考自然科」

有關台中市教育局發函要求全市小五生於今年5月28日進行國、英、數三科基本學力普測，遭台中市教育產業工會認為違背教育局標榜的「行政減量」政策；苗栗縣政府教育處表示，全台有10多個縣市學校加入基本學力普測行列，苗栗行之多年來，各校老師及家長均認為成效佳，並未有反彈聲浪。

台中市教育產業工會認為該檢測與既有的「學習扶助科技化評量」功能重疊，不僅加重行政負擔，更違背教育局標榜的「行政減量」政策，強烈建議應立即停止辦理。

苗縣府教育處指出，全縣國中小學校每年5月下旬舉辦國、英、數三科基本學力普測，今年更增加自然學科，接受檢測學生包含小三至八年級，所有擬定的試題均由台中教育大學命題團隊出題，僅三年級英文試題由縣內教學團隊自行出題，並未增加各校老師行政負擔。

處長葉芯慧表示，該檢測主要具教學「診斷」功能，以檢測學生「學會了沒有」？對那些單元概念較差，從學生到班級，甚至學校，建置系統分析，作為教學研究的加強面向，再由教育局集結的各領域輔導團隊去各校教老師，如何針對各年級學生在某學科較弱的地方再加強，這不僅是正式教師，對代課（理）老師在教學的方向與方法上都有幫助。

葉芯慧強調，由於學生最終都是要參加國中會考，因出題團隊都是教育專家，長年研究也比較了解會考題目的命題方向，透過該檢測，能讓學生提早適應並補強不足之處；每年5月下旬舉辦基本學力普測，6月成績出爐，學生就能利用7月開始的暑假期間，補強較差的課業，這部分學生家長多持肯定態度。