快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

台中小五國英數學力普測傳反彈 苗縣年年辦「今年加考自然科」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台中市舉辦國、英、數三科基本學力普測遭反彈，但苗栗縣則是反饋佳，今年再加考自然學科。圖／苗縣府教育處提供
台中市舉辦國、英、數三科基本學力普測遭反彈，但苗栗縣則是反饋佳，今年再加考自然學科。圖／苗縣府教育處提供

有關台中市教育局發函要求全市小五生於今年5月28日進行國、英、數三科基本學力普測，遭台中市教育產業工會認為違背教育局標榜的「行政減量」政策；苗栗縣政府教育處表示，全台有10多個縣市學校加入基本學力普測行列，苗栗行之多年來，各校老師及家長均認為成效佳，並未有反彈聲浪。

台中市教育產業工會認為該檢測與既有的「學習扶助科技化評量」功能重疊，不僅加重行政負擔，更違背教育局標榜的「行政減量」政策，強烈建議應立即停止辦理。

苗縣府教育處指出，全縣國中小學校每年5月下旬舉辦國、英、數三科基本學力普測，今年更增加自然學科，接受檢測學生包含小三至八年級，所有擬定的試題均由台中教育大學命題團隊出題，僅三年級英文試題由縣內教學團隊自行出題，並未增加各校老師行政負擔。

處長葉芯慧表示，該檢測主要具教學「診斷」功能，以檢測學生「學會了沒有」？對那些單元概念較差，從學生到班級，甚至學校，建置系統分析，作為教學研究的加強面向，再由教育局集結的各領域輔導團隊去各校教老師，如何針對各年級學生在某學科較弱的地方再加強，這不僅是正式教師，對代課（理）老師在教學的方向與方法上都有幫助。

葉芯慧強調，由於學生最終都是要參加國中會考，因出題團隊都是教育專家，長年研究也比較了解會考題目的命題方向，透過該檢測，能讓學生提早適應並補強不足之處；每年5月下旬舉辦基本學力普測，6月成績出爐，學生就能利用7月開始的暑假期間，補強較差的課業，這部分學生家長多持肯定態度。

學生 教育局 行政減量

延伸閱讀

台中小學生要考基本學力普測…挨批疊床架屋 北市有這優勢受家長好評

小五要考基本學力普測 基層教師反彈：課上不完還要為考而考？

親師生都累！小五要考基本學力測驗 教產工會批疊床架屋籲停辦

入學會考成績僅4B1C 苗栗縣立苑高吳婕綾逆襲錄取國立頂尖大學

相關新聞

校園割喉案翻版？高雄家長控孩子遭同學持刀威嚇「殺了你」

高雄市區一所小學驚傳疑似校園霸凌案，有家長指控小孩遭同校學生持美工刀片逼近下巴，威嚇聽從指示帶某位同學去見他，否則就要「殺了你」，持刀學生當眾揚言，隔天要殺一個人，家長急忙報警處理。高市教育局表示，校方已啟動關懷輔導機制，警方會在放學時段加強巡查與安全維護。

小五要考基本學力普測 基層教師反彈：課上不完還要為考而考？

面對即將上路的台中小五基本學力普測，不少基層教師直言已「疲於奔命」，質疑政策嚴重干擾正常教學節奏。有教師直言，「課都上不完了，還要為考而考？」認為教育局一方面要求教學正常化，另一方面卻以公文增加考試頻率，形同自相矛盾。

親師生都累！小五要考基本學力測驗 教產工會批疊床架屋籲停辦

台中市教育局發函要求全市國小五年級學生於今年5月28日進行國語文、英語文與數學三科基本學力普測，約2.7萬名學生受測。對此，台中市教育產業工會提出抗議，認為該檢測與既有「學習扶助科技化評量」功能重疊，不僅加重基層負擔，也違背教育局一再宣示的「行政減量」，呼籲應立即停止辦理。

校園開放與否校長陷兩難…家長團體：管理無法落實不該貿然開放

新北民政局定期舉辦行動治理座談會，時常有里長反映，希望拉長校園開放時間。但有校長坦言，是否開放是兩難題，管理太嚴會得罪人，過於便民，將伴隨風險，不得不慎。家長團體認為，若管理無法落實，不該貿然開放更長時段。

新北林口國中開放球場卻被亂丟垃圾 校方緊急宣布：關閉1周

新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言，校方雖已增設監視器、公告提醒並持續勸導，校外民眾也難辨識身分，環境改善效果有限，校方昨緊急宣布，即日起暫時關閉一周。

台中小五國英數學力普測傳反彈 苗縣年年辦「今年加考自然科」

有關台中市教育局發函要求全市小五生於今年5月28日進行國、英、數三科基本學力普測，遭台中市教育產業工會認為違背教育局標榜的「行政減量」政策；苗栗縣政府教育處表示，全台有10多個縣市學校加入基本學力普測行列，苗栗行之多年來，各校老師及家長均認為成效佳，並未有反彈聲浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。