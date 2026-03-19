台中免費營養午餐將上路 議員會勘中央廚房備餐

台中市預計115學年度實施公私立國中小學免費營養午餐政策，民主進步黨台中市議會黨團今天邀相關單位座談，並實地會勘中央廚房備餐狀況，要求落實補助到位等5訴求。

民進黨團總召集人周永鴻邀台中市政府教育局、農業局、台中果菜運銷股份有限公司、產業、教師、家長團體與學校代表在神岡國民小學座談，並實地會勘中央廚房備餐過程。

周永鴻說，神岡國小供應神岡區5間國小、3700名師生每天營養午餐，是全區重要供餐核心，但擔心免費淪為廉價，他要求中市府，政策上路前落實補助到位、建立公式、挺在地食材、照顧教師與公私立一視同仁。

教育局表示，台中校園營養午餐每餐經費約新台幣60元到70元，以114學年度各校既有午餐收費為基礎估算，並整合5元加碼補助及每週水果補助；另「三章一Q」國產可溯源食材補助約10元到14元為額外加碼，整體投入資源實際更高，有助於提升午餐品質與食材安全。

「三章一Q」指CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP）、有機農產品等3種標章及台灣農產品生產追溯QR Code。

教育局說，各校依「三章一Q」原則採購，明訂食材規格與驗收標準，優先採用在地及可溯源食材，並登錄於教育部校園食材登錄平台，另結合衛生及農政單位稽查與輔導，強化源頭把關。

農業局表示，持續輔導業者與農民建立長期供應契約，穩定價格與供應量，降低天災及市場波動影響；盤點具供應潛力單位供教育局參考，輔導台中果菜市場營運「學校午餐蔬果食材預約平台」，提升食材品質與供應穩定性。