台中小學生要考基本學力普測…挨批疊床架屋 北市有這優勢受家長好評

台中市教育局發函要求全台中的小五生於今年5月28日進行國、英、數三科基本學力普測，引發教師公會反彈，認為與既有「學習扶助科技化評量」功能重疊，增加行政工作量。而事實上各縣市均有類似測驗，其中台北市則是獨立命題，每年依照學生測驗結果給予政策建議、學生補救策略，備受家長好評。

北市國小教學評量研究中心主任、延平國校校長陳清義表示，台北市獨立舉辦測驗已逾20年，由於早期國教院辦理測驗是4年1次，但當時教育局認為無法及時掌握學生最新狀況，並改由自辦，並選定小學五年級每學期10月測驗，再依照學生測驗結果給予補救教學。

陳清義說，台北市自己測驗與其他縣市最大不同，會根據每一年測驗結果對教育政策提出建議，包含曾提出國文加課等政策，都是根據學力測驗結果來提出政策，且北市學生學習能力與其他縣市有差異，根據自訂的學習指標命題並參考當地學生學習難度進行設計，比全國統一命題更能精準符合實際程度。

陳清義說，報告出爐後對老師提出全面性的教學建議，這些建議會由學校轉達給老師，協助其調整教學方針，而不僅僅是呈現分數，而測驗結果雖僅提供給老師參考，不會發回給家長，不過由於會在國中前對有需求學生補助教學，家長普遍認同此測驗，且為了減輕學生壓力。