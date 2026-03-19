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小五要考基本學力普測 基層教師反彈：課上不完還要為考而考？
面對即將上路的台中小五基本學力普測，不少基層教師直言已「疲於奔命」，質疑政策嚴重干擾正常教學節奏。有教師直言，「課都上不完了，還要為考而考？」認為教育局一方面要求教學正常化，另一方面卻以公文增加考試頻率，形同自相矛盾。
台中市陳老師表示，其學校已經是學習扶助幾乎全校學生都要測驗，而且此次教育局基本學力檢測考試要用掉3節正課，本學期課程又非常趕，實在擾民。本學期因春節假期的關係，課程進度原已緊湊。
另基本學力檢測結束後，沒多久又緊接著要進行學習扶助科技化評量的篩選測驗，請問教育局教學正常化在哪裡？教育局要求基層學校須教學正常化，卻用一紙公文破壞教學正常化？
有教師直言，「課都上不完了，還要為考而考？」認為教育局一方面要求教學正常化，另一方面卻以公文增加考試頻率，形同自相矛盾。
此外，教師也憂心，全市性普測恐讓國小高年級學生過早承受比較與標籤壓力，不僅影響學習動機，也可能壓縮品德教育與多元發展空間，呼籲政策應回歸學生學習本質，避免過度測驗化。
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