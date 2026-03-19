親師生都累！小五要考基本學力測驗 教產工會批疊床架屋籲停辦

台中市教育局發函要求全市國小五年級學生於今年5月28日進行國語文、英語文與數學三科基本學力普測，約2.7萬名學生受測。對此，台中市教育產業工會提出抗議，認為該檢測與既有「學習扶助科技化評量」功能重疊，不僅加重基層負擔，也違背教育局一再宣示的「行政減量」，呼籲應立即停止辦理。

事實上，不只台中市，全台有16縣市都有自主辦理小學基本學力測驗，且已舉辦多年，不僅教師增加工作負擔，家長和年紀還小的學生都得面臨龐大考試壓力。

教產工會指出，目前全國已實施科技化評量機制，包含5至6月的篩選測驗及11至12月的成長測驗，已能有效掌握學生學習狀況並提供補救教學依據，教育局再行辦理普測，形同資源重複投入。此次普測除須動員學校辦理考務，還須上傳約2.7萬名學生個資，對兼任行政的教師而言更是沉重負擔。

工會指出，五年級孩子尚處於學習發展關鍵期，過早導入全市性比較性評量，可能造成焦慮與標籤效應，恐影響長期學習態度；而且，透過測驗檢視教師教學與學生學習表現，所以學不會是老師的責任？！若檢測結果與教師績效連結，可能導致「教學為考試而教」，偏離素養導向，而學生過度重視測驗分數所造成的心理壓力，亦影響其學習興趣。

工會進一步憂心，若未來將測驗結果與教師績效或校長遴選連動，恐引發校際間惡性競爭，重演「考試領導教學」的弊端，導致教學僵化，甚至影響評量的真實性與教育本質。

對於外界質疑，教育局說明，透過全市性檢測，可協助學校了解學生在國語文、英語文與數學等基礎能力的學習情形，進一步檢視教學策略，並及早發現學習落後學生，提供適切輔導資源。

教育局也強調，相關資料將作整體分析使用，不會對學生或學校進行排名，亦不會作為單一績效評比依據，盼外界勿過度解讀。

不過，對於基層教師反映測驗過多與行政負擔問題，教育局尚未進一步回應是否調整辦理方式。