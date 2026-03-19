台中免費營養午餐將實施 座談會提「建公式、吃原型、挺國產」訴求

台中市預計115學年度全面實施公立國中小營養午餐免費，民進黨台中市議會黨團今天邀中市府教育局、農業局等單位在神岡國小舉辦座談。總召周永鴻表示，市府應於政策上路前具體落實「建立免費營養午餐調價機制」、「周周有雞腿（原型食材）」、「提高認證國產優良食材比率」三大訴求。

今天座談會有多位民進黨台中市議員和團膳業者、學校代表參加。台中市教育局在簡報中表示，台中市免費午餐規劃，外訂團膳占40%，公辦民營18%，他校供應23%，自辦午餐19%；學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，114年台中市營養午餐食材採購使用率達99.10%。

教育局說，115學年度起，台中市全面啟動公立國中小學生免費營養午餐，並擴大補助對象，包括私立國中小弱勢學生、國立高中職弱勢學生和私立高中職弱勢學生的午餐補助。

周永鴻表示，市府推動免費營養午餐，近年物價通膨與基本薪資雙雙攀升，供餐成本大增。台中市長盧秀燕雖表示將比照台北市每餐預算編列 60到70 元，但台中餐費計算包含獎勵金，扣除「三章一Q」10 元、在地及有機食材補助5元及水果補助2元後，實際投入營養午餐經費僅剩不到50元。補助計價如果維持定額，會影響供餐品質，犧牲學童的營養。

總召周永鴻提出三大核心訴求，要求教育局納入政策規劃，包括釐清餐費結構，建立免費營養午餐調價機制，他要求教育局將「三章一Q」等獎勵金與「基本餐費」明確分流，還原真實供餐預算，拒絕市府用補助款墊高餐費的數字遊戲。打破定額補助的僵局，比照客觀數據，如物價指數、基本薪資漲幅制定明確的「餐費計價連動公式」。

要求周周有雞腿，落實吃「原型食材」，減少使用大量加工品，如重組肉排、炸雞塊及碎肉頻率，讓學校與供餐業者備餐提高彈性，增加提供「完整原型食材」，例如讓孩子「周周都能吃到完整大雞腿」，推動重質不重量的精緻化供餐。

也要求提高使用認證國產優良食材比率，針對台中廠商面對天災或菜價波動時的採購弱勢，要求教育局和農業局、果菜運銷公司合作，發揮「食材供應平台」的實質調度量能。配合115學年度免費政策，擴大媒合在地優良農漁牧產品進入校園，提升認證國產食材的使用比率，實質照顧台中在地農民。

台中市預計 115 學年度全面實施公立國中小營養午餐免費政策，民進黨台中市議會黨團今天邀集中市府教育局、農業局、台中果菜運銷公司，及產業、教師、家長團體及學校代表在神岡國小舉辦座談，並參觀神岡國小廚房。記者游振昇／攝影

台中市預計 115 學年度全面實施公立國中小營養午餐免費政策，民進黨台中市議會黨團今天邀集中市府教育局、農業局、台中果菜運銷公司，及產業、教師、家長團體及學校代表在神岡國小舉辦座談。記者游振昇／攝影

台中市預計 115 學年度全面實施公立國中小營養午餐免費政策，民進黨台中市議會黨團今天邀集中市府教育局、農業局、台中果菜運銷公司，及產業、教師、家長團體及學校代表在神岡國小舉辦座談，並參觀神岡國小廚房。記者游振昇／攝影