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校園開放與否校長限兩難…家長團體：管理無法落實不該貿然開放

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
時常有里長反映，希望拉長校園開放時間。但有校長坦言，是否開放是兩難題，管理太嚴會得罪人，過於便民，將伴隨風險，不得不慎。圖為校園大門示意圖。記者江婉儀／攝影
時常有里長反映，希望拉長校園開放時間。但有校長坦言，是否開放是兩難題，管理太嚴會得罪人，過於便民，將伴隨風險，不得不慎。圖為校園大門示意圖。記者江婉儀／攝影

新北民政局定期舉辦行動治理座談會，時常有里長反映，希望拉長校園開放時間。但有校長坦言，是否開放是兩難題，管理太嚴會得罪人，過於便民，將伴隨風險，不得不慎。家長團體認為，若管理無法落實，不該貿然開放更長時段。

新北市中小學家長會長協會游沛淇說，站在家長的立場，孩子在校園內的安全一定要放在首位，許多學校有課後班，孩子離開校園時間較晚，若與開放時間有重疊，家長難免會擔憂在廁所、校園僻處等，是否會有治安疑慮。

游沛淇說，校園開放時間與管理能量，各校條件不同，可以理解要與社區共好的理念，但不能犧牲孩子的安全，警衛或保全要顧門口的動態，校內巡邏時間有限，若管理無法落實，不該貿然開放更長時段。

新北市鼻頭國小鄰近鼻頭步道，假日遊客多，許多遊客會想進校園借廁所，但校門口寫著「校園不開放」，校長李延昌說，該校開放準則是社區人士有需要可適度敦親睦鄰，包括課後時段進校園打球、跑步等，但也只開放到晚間6時。對遊客、登山客等一律不放行，偶爾遇到行動不便的長輩、輪椅族等，還是會有通融的例外。

「幾乎每一位校長都會遇到校園開放的民意壓力。」新北一名資深校長說，他早期在某校服務時，該校平日是清晨6時開放，議員來要求清晨4時就要開放，理由是社區長輩早起需要有空間運動，他當時沒妥協，因為這涉及校園安全及安寧議題。

這名校長還說，目前校園開放與否授權各校因地制宜，民眾進校園除了運動等需求，也會有人進校園約會、放煙火等，最困擾的問題是製造髒亂、垃圾等，造成環境管理的負荷。

時常有里長反映，希望拉長校園開放時間。但有校長坦言，是否開放是兩難題，管理太嚴會得罪人，過於便民，將伴隨風險，不得不慎。圖為校園大門示意圖。記者江婉儀／攝影
時常有里長反映，希望拉長校園開放時間。但有校長坦言，是否開放是兩難題，管理太嚴會得罪人，過於便民，將伴隨風險，不得不慎。圖為校園大門示意圖。記者江婉儀／攝影

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