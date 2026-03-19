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新北林口國中開放球場卻被亂丟垃圾 校方緊急宣布：關閉1周

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言。圖／蔡淑君提供
新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言。圖／蔡淑君提供

新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言，校方雖已增設監視器、公告提醒並持續勸導，校外民眾也難辨識身分，環境改善效果有限，校方昨緊急宣布，即日起暫時關閉一周。

林口地區多雨潮濕，林口國中透過光電招標案，募款興建屋頂光電板及球場，可提供遮風避雨空間，也本於社區共好概念，加上區公所協助爭取設置LED照明燈，故將球場對外開放至晚上9點半，提供民眾有夜間與雨天休閒空間。

林口國中位於世大運社宅附近，也鄰近林口運動公園，每天下午5點至晚上9點半開放社區使用，7點以前以校內學生使用居多，7點後是球友互約來打球，假日則是親子為主。

但校方發現，寒假就有民眾來校園打球，不把垃圾帶走，且從新學期開學至今，都有人製造大量垃圾，留下油膩食物，甚至破壞公物，校方決定從18日起至25日，暫停開放球場，之後再重新開放，呼籲民眾有公德心，共同維護球場環境。

校方表示，校園的每個角落，都是學生用心打掃維護環境，看到校園被弄髒，心裡覺得難過、委屈，甚至還把三角錐丟擲卡在籃球架上。暫停開放是希望讓使用者反思，若不愛惜場地，學校將無法繼續提供夜間照明與空間。

校方表示，會持續觀察，若再發生，將會拉長暫停開放的時間。雖然曾考慮加裝監視器究責，但考量調閱影像耗費心力，且學校夜間並無多餘人力可巡邏或勸導，因此仍傾向以柔性勸導和激發民眾自發性為主。

新北市議員蔡淑君指出，校內無法另請清潔員，學生叫苦連天，讓她非常心疼，亂丟三角錐行為已是破壞公物，甚至還有發現煙蒂，行徑十分誇張。校園現有的監視器雖然距離球場較遠，但已確認都是校外人士造成破壞。

蔡淑君說，她會爭取加裝專屬監視器，並研擬開罰機制，可能交由清潔隊等相關單位開罰，也已幫學校爭取到圍牆與警衛亭的重建經費，未來完工後，將請警衛與校工協助加強巡場與監督，呼籲民眾將心比心，發揮公民道德。

新北市教育局表示，支持校園在安全無虞前提下適度開放，原則是「學生安全優先、社區共享並重」，後續會請學校持續強化場地巡檢、監視設備、環境維護及使用宣導，並視改善情形彈性調整開放強度，兼顧校園安全、管理可行性與民眾運動需求。

新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言。圖／蔡淑君提供
新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言。圖／蔡淑君提供

新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言。圖／蔡淑君提供
新北林口國中「光電球場」今年1月完工後，開放夜間時間給公眾使用，但發生使用者亂丟垃圾製造髒亂，甚至破壞公物，讓打掃者苦不堪言。圖／蔡淑君提供

監視器 校園 蔡淑君

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